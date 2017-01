Filmul lui Corneliu Porumboiu, la Harvard

"A fost sau n-a fost?" de Corneliu Porumboiu se numără printre producţiile prezentate, între 19 şi 31 ianuarie, la Festivalul Noi Filme din Europa, organizat pentru al şaptelea an consecutiv de Arhiva de Film Harvard. Deschis vineri seara cu cel mai recent film al veteranului Manoel de Oliveira, "Belles Toujours", festivalul mai are în program filme ca "Lights in the Dusk" - regia Aki Kaurismaki, "Changement d'adresse" - Emmanuel Mouret şi "Red Road" - Andrea Arnold. "A fost sau n-a fost?" va avea două proiecţii, pe 22 şi 23 ianuarie. Proiecţiile au loc la Arhiva de Film Harvard, din Cambridge, Massachusetts, unde se află prestigioasa universitate americană.

Evenimentul include noi creaţii cinematografice din Europa - un motor puternic al circuitului festivalier. La ediţiile precedente, festivalul a inclus producţii ale unor industrii cinematografice cu reputaţie din Europa, dar şi noi lungmetraje din Ungaria şi România, spun organizatorii. Anul trecut, "Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, a participat la festival.

O producţie independentă, "A fost sau n-a fost?" evidenţiază prin povestea sa amuzantă şi inteligentă trei destine, trei percepţii despre Revoluţie. Scris, regizat şi produs de Corneliu Porumboiu, "A fost sau n-a fost?" îi are în distribuţie pe Ion Sapdaru, Mircea Andreescu şi Teo Corban. Lungmetrajul de debut al lui Porumboiu, revelaţia anului 2006 în filmul românesc, a cîştigat Camera d'Or şi premiul Europa Label Cinemas la Cannes, urmate de alte premii la festivaluri internaţionale.