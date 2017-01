Filmul lui Mungiu rulează la festivalul de la Los Angeles

Pelicula de Palme d\'Or „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, regizată de Cristian Mungiu şi propusă de România în cursa pentru Oscarul pentru film străin, va rula la festivalul de la Los Angeles, considerat o platformă pentru peliculele ce concurează la premiile Academiei Americane de Film. În programul festivalului, ce se desfăşoară între 1 şi 11 noiembrie, sînt incluse şi premiere mondiale, documentarele „Public Enemy: Welcome to the Terrordome” şi „1.000 Journals”, dar şi o selecţie de 11 filme din programul festivalului de la Toronto, în care rulează şi filmul lui Mungiu.

Pelicula românească a avut, deja, premiera în Italia şi Franţa, iar pînă la sfîrşitul anului va rula şi în India, Belgia, Luxemburg, Islanda, Portugalia, Caraibe şi Taiwan. În Franţa a încasat în weekend, cînd a avut premiera, 717.633 de dolari şi ocupă locul 10 în box-office-ul local. În cinematografele din Italia a avut încasări de peste 170.000 de dolari la premieră şi s-a clasat pe locul şapte în box-office, deşi a fost criticat dur de ziarul Vaticanului.