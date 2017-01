Filmul lui Nemescu, premiat la London Film Festival

Filmul lui Cristian Nemescu, „California Dreamin\' (nesfîrşit)\", a cîştigat al 12-lea premiu anual Satyajit Ray la The Times BFI London Film Festival, eveniment la care pelicula „Persepolis\" de Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud a primit premiul cel mare. La a 51-a ediţie a festivalului, care a avut loc între 17 octombrie şi 1 noiembrie, au rulat trei pelicule româneşti – „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d\'Or, anul acesta, la Cannes, prezentat într-o proiecţie specială de gală, „California Dreamin\' (nesfîrşit)\", în secţiunea „Cinema Europa\" şi scurtmetrajul „Acasă\" de Paul Negoescu, inclus în secţiunea „Short Cuts & Animation\", la programul „Global Journeys in the 21st Century\".

La Times BFI London Film Festival a avut loc şi dezbaterea „Cinematografia românească: Următorul nou val?\", la care au fost invitaţi să participe Cristian Mungiu, producătorul peliculei „California Dreamin\' (nesfîrşit)\", Andrei Boncea, jurnalista Adina Brădeanu şi producătorul de film şi directorul executiv al Societăţii culturale NexT şi al Festivalului de Film NexT din Bucureşti, Ada Solomon, dar şi jurnalişti şi critici de film britanici.

Regizorii peliculei „Persepolis\", Marjane Satrapi şi Vincent Paronnaud, au primit trofeul Sutherland al festivalului la gala de închidere, care a avut loc joi, la Cinema Odeon din Londra. Adaptarea animată a romanului grafic al lui Satrapi, care oferă viziunea unei fete din Iran asupra revoluţiei islamice, a fost considerat „cel mai imaginativ film de debut\" care a rulat în festivalul de două săptămîni. Juriul a descris „Persepolis\" ca un film „uimitor şi curajos, care surprinde o poveste universală cu stil şi este ireverenţios, proaspăt, sclipitor şi impresionant\".

Regizoarea Joanna Hogg a primit premiul FIPRESCI al Criticii Internaţionale pentru „Unrelated\", film despre o femeie care renunţă la o căsnicie nefericită, în vreme ce premiul Alfred Dunhill a fost acordat regizorului Sarah Gavron pentru „Brick Lane\".

La gala London Film Festival au fost decernate şi premiile Fido, dedicate cîinilor din filme. Cîinii din rasa corgis Poppy, Anna, Alice, Oliver şi Megan din „Regina\" au fost numiţi „Cei mai buni cîini istorici\" şi „Cei mai buni din lume\", iar un alt exemplar din aceeaşi rasă, Travis, a primit premiul „Cel mai bun cîine de comedie\", pentru rolul din „Year of the Dog\".