Filmul lui Porumboiu, lansat în 2007 şi în SUA

Corneliu Porumboiu calcă pe urmele lui Cristi Puiu: filmul său, "A fost sau n-a fost?", va fi lansat în 2007 în Franţa şi în Statele Unite ale Americii de aceiaşi distribuitori care au adus pe ecranele din aceste ţări "Moartea domnului Lăzărescu", cu un an în urmă. Lungmetrajul de debut al lui Porumboiu va începe să ruleze pe 10 ianuarie în Franţa, unde este distribuit de Bac Films, iar pe 6 iunie este prevăzută lansarea la New York. La fel ca în cazul lungmetrajului lui Cristi Puiu, "A fost sau n-a fost?", distribuit în SUA de Tartan Films, va putea fi văzut iniţial la Film Forum, un cinematograf din New York dedicat filmelor independente, necomerciale. Scris, regizat şi produs de Corneliu Porumboiu, "A fost sau n-a fost?" îi are în rolurile principale pe Mircea Andreescu, Teo Corban şi Ion Sapdaru. Filmul a cîştigat Camera d’Or şi premiul Label Europa Cinemas la Cannes. Au urmat alte premii la festivaluri internaţionale, printre care Lebăda de Aur pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor la Copenhaga, trei distincţii la Siena şi alte trei la Cinessone (Franţa), menţiune specială a juriului la Zagreb şi Trofeul Transilvania la TIFF-ul clujean.

De vînzările internaţionale ale acestei producţii independente s-a ocupat The Coproduction Office, o firmă condusă de Philippe Bober care a vîndut şi "Moartea domnului Lăzărescu". Graţie succesului de la Cannes, "A fost sau n-a fost?" a trezit interesul unor distribuitori din Italia, Olanda, Franţa, Suedia, Norvegia, Danemarca, Austria, Brazilia, Marea Britanie, Ungaria, Turcia etc. În România, filmul a fost văzut de circa 12.500 de spectatori la cinema şi va fi difuzat în premieră pe HBO pe 28 ianuarie.