Filmul „Mar Nero\", în regia lui Federico Bondi, a fost lansat, ieri, şi în România, la Cinematograful „Studio\" din Bucureşti, sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti. Pelicula va rula, de vineri, în cinematografele din capitală şi Cluj, urmând să ajungă şi la Constanţa, Iaşi, Braşov.

Filmul este distribuit în România de Parada Film şi este inspirat din viaţa bunicii regizorului Federico Bondi, fiind o producţie Film Kairos şi Rai Cinema (Italia), în coproducţie cu Hi Film (România) Manigolda Film (Franţa) realizat cu sprijinul Mediateca Toscana Film Commission, Centrul Naţional al Cinematografiei România, Programul Media al UE, cu participarea Societăţii Române de Televiziune şi City Cinema Management.

În rolurile principale se află actriţa Dorotheea Petre (Angela) şi italianca Ilaria Occhini (Gemma), cele două reuşind să clădească o adevărată relaţie de prietenie şi afecţiune.

„Am acceptat invitaţia de a participa la lansarea acestui film pentru că îmi place simplitatea sa şi, totodată, profunzimea mesajului şi talentul actorilor. El relevă aspecte tipice ale vieţii românilor veniţi în Italia şi uimirea italienilor care văd frumuseţile naturale ale României. Întâlnirea celor două personaje este o poveste despre integrarea românilor emigranţi în Italia, cu scene din viaţă, munca de zi cu zi şi grătarul românesc de la sfârşitul săptămânii\", a declarat ambasadorul Italiei la Bucureşti, Mario Cospito, cu ocazia lansării peliculei. În opinia sa, „Mar Nero\" tratează într-un fel şi ignoranţa celor care gândesc superficial faţă de relaţiile interumane dintre italieni şi români.

„Fiecare film are destinul său şi \'Mar Nero\' are un loc aparte în sufletul meu. E un subiect personal şi pentru regizor, şi pentru mine, am făcut conexiune prin acest rol şi cu bunicii mei, cu familia\", a spus Dorotheea Petre.

Filmul a cunoscut în Italia un succes remarcabil, după numai şase luni fiind solicitat în 14 copii pentru difuzare, fiind, totodată, primit cu entuziasm de presa locală, cât şi de critici.