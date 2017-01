Filmul „Medalia de onoare\", în regia lui Călin Peter Netzer, se numără printre cele 10 pelicule care concurează pentru premiul LUX 2010 pentru cinematografie al Parlamentului European. Lista celor zece filme selectate pentru premiul LUX 2010 a fost anunţată, ieri, în cadrul Festivalului Filmului European de la Bruxelles. Din distribuţia filmului fac parte Victor Rebengiuc, Camelia Zorlescu, Mircea Andreescu, Ion Lucian, Costică Drăgănescu şi Gabriel Spahiu. Producătorul peliculei este Liviu Mărghidan, iar producător delegat, Ada Solomon.

Pe lângă „Medalia de onoare\", la acest premiu mai concurează şi o altă coproducţie românească, „Bibliothèque Pascal\", de Szabolcs Hajdu (Ungaria/ Germania/ Marea Britanie/ România). Lor li se alătură: „Akadimia Platonos/ Plato\'s Academy\", de Filippos Tsitos (Grecia/ Germania), „Die Fremde/ When We Leave\", de Feo Aladag (Germania), „Illégal/ Illegal\", de Olivier Masset-Depasse (Belgia), „Indigène d\'Eurasie/ Eastern Drift\", de Sharunas Bartas (Lituania, Franţa/ Marea Britanie), „Io sono l\'amore/ I Am Love\", de Luca Guadagnino (Italia), „La bocca del lupo/ The Mouth of the Wolf\", de Pietro Marcello (Italia), „Lourdes\", de Jessica Hausner (Austria/ Franţa/ Germania) şi „R\", de Tobias Lindholm şi Michael Noer (Danemarca).

În urma unui parteneriat semnat între organizatorii premiului LUX şi secţiunea „Venice Days\" din cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, cel puţin trei din aceste filme vor fi proiectate iniţial la Veneţia şi apoi la Parlamentul European, din 26 octombrie până pe 19 noiembrie. Aceste filme vor fi anunţate pe 27 iulie.

Membrii Parlamentului European vor alege filmul câştigător, premiul LUX pe 2010 urmând a fi înmânat pe 24 noiembrie, la Strasbourg, de către preşedintele Parlamentului European.

Creat în 2007, premiul LUX încurajează distribuţia filmelor europene în Uniunea Europeană şi este folosit pentru subtitrarea filmului câştigător în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii şi pentru a produce câte o copie în fiecare stat membru UE. Valoarea premiului LUX este de circa 87.000 de euro. Premiul include, de asemenea, adaptarea filmului pentru persoane cu probleme auditive şi de vedere.