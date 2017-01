"Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, se află pe primul loc în preferinţele criticilor americani care au participat la un sondaj realizat de site-ul indieWIRE pe tema filmelor anului 2006. Criticii i-au votat pe artiştii implicaţi în realizarea acestui film şi la alte categorii. Astfel, Ion Fiscuteanu se află pe locul 8 în top 20 al celor mai bune roluri principale, Luminiţa Gheorghiu - pe locul 6 între cele mai bune roluri secundare, Cristi Puiu - pe locul 3 la categoria cel mai bun regizor, Cristi Puiu şi Răzvan Rădulescu - pe locul 13 la cel mai bun scenariu.

Aflat la prima ediţie, topul indieWIRE este un descendent direct al sondajului Village Voice pe care Dennis Lim l-a condus între 1999 şi 2005, după cum explică criticul pe site-ul amintit. Potrivit lui Lim, cel de-al doilea lungmetraj al lui Cristi Puiu a fost votat pe poziţia întîi de nouă critici de film, iar mai mult de jumătate dintre cei 107 votanţi l-au inclus printre primele zece. "Moartea domnului Lăzărescu" este însă filmul cu cele mai mici încasări dintre primele 20: doar 80.000 de dolari în SUA. Producţia, care a cîştigat anul trecut premiul secţiunii Un Certain Regard la Cannes, a avut premiera în Statele Unite în aprilie 2006. În topul indieWIRE, "Moartea domnului Lăzărescu" este urmat de "L'Enfant" (regia: fraţii Dardenne), "The Departed" (Martin Scorsese), "Inland Empire" (David Lynch), "Army of Shadows" (Jean-Pierre Melville), "Three Times" (Hou Hsiao-hsien), "Old Joy" (Kelly Reichardt), "United 93" (Paul Greengrass), "Children of Men" (Alfonso Cuaron, cu Oana Pellea), "Half Nelson" (Ryan Fleck), "The Queen" (Stephen Frears), "Climates" (Nuri Bilge Ceylan), "A Scanner Darkly" (Richard Linklater), "Pan's Labyrinth" (Guillermo del Toro), "Borat" (Larry Charles), "A Prairie Home Companion" (Robert Altman), "Volver" (Pedro Almodovar), "Battle in Heaven" (Carlos Reygadas), "Letters From Iwo Jima" (Clint Eastwood) şi "Mutual Appreciation" (Andrew Bujalski).