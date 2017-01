Filmul musical „La La Land“, marele favorit la premiile britanice BAFTA

Musicalul “La La Land” este marele favorit al premiilor Academiei Britanice de Film, Televiziune și Arte (BAFTA) obținând marți 11 nominalizări, printre care și cele pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, relatează EFE. Printre favorite se numără și producțiile "Arrival" și "Nocturnal Animals" cu câte 9 nominalizări și respectiv "Manchester by the Sea" cu 6.

Musicalul american "La La Land", marele câștigător la recenta ediția a Globurilor de Aur, va concura la categoria cel mai bun film alături de „I, Daniel Blake”, al regizorului britanic Ken Loach, și de filmele „Arrival”, „Manchester By The Sea” și „Moonlight”, potrivit organizatorilor.

La categoria cel mai bun regizor, aspiră la un premiu BFTA realizatorii Damien Chazelle, pentru „La La Land”; Ken Loach, cu „I, Daniel Blake”; Denis Villeneuve, pentru „Arrival”; Kenneth Lonergan, cu „Manchester By The Sea” și Tom Ford, pentru filmul său „Nocturnal Animals”.

Aspiranții la cel mai bun actor sunt Ryan Gosling, pentru „La La Land”; Casey Affleck, pentru interpretarea sa în „Manchester By The Sea”, Jake Gyllenhaal, pentru „Nocturnal Animals”; Andrew Garfield, pentru „Hacksaw Ridge”; și Viggo Mortensen, pentru rolul său din „Captain Fantastic”.

Candidatele pentru cea mai bună actriță, la cea de-a 70 ediție a premiilor BAFTA, sunt Emma Stone, pentru „La La Land”; Amy Adams, pentru „Arrival”; Emily Blunt, pentru interpretarea sa în „The Girl on The Train”; protagonista din „Jackie”, Natalie Portman, și Meryl Streep, pentru „Florence Foster Jenkins”.

La categoria cel mai bun film britanic au fost selectate lungmetrajele „I, Daniel Blake”; „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, în regia lui David Yates având la bază un scenariu scris de JK Rowling, „Notes on Blindness”, al regizorilor James Spinney și Peter Middleton; „American Honey”, de Andrea Arnold; „Denial”, regizat de Mick Jackson; și „Under The Shadow”, al lui Babak Anvari.

Hugh Grant, care joacă alături de Meryl Streep în "Florence Foster Jenkins" a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, alături de Aaron Taylor-Johnson în "Nocturnal Animals" și de Dev Patel, cu rolul din producția "Lion". Lista nominalizărilor la această categorie este completată de Jeff Bridges ("Hell or High Water") și de Mahershala Ali ("Moonlight")

Actrița britanică Naomie Harris a fost nominalizată pentru rol secundar cu filmul independent "Moonlight", categorie la care au mai fost nominalizate și Viola Davis ("Fences"), Nicole Kidman ("Lion"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea") și Hayley Squires ("I, Daniel Blake").

Premiile Bafta acordate de Academia Britanică de Film, Televiziune și Arte sunt considerate o anticameră a Oscarurilor de la Hollywood. Cea de-a 70 ediție a premiilor BAFTA va avea loc pe 12 februarie la Londra, iar ceremonia va fi prezentată de actorul britanic Stephen Fry.