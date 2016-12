Comedia "Nebunie în Las Vegas/ Think Like a Man Too", de Tim Story, debutează pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 30 de milioane de dolari. Continuare a comediei de mare succes "Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat" (2012), filmul "Nebunie în Las Vegas" spune povestea lui Zeke, Dominic şi Cedric, care sunt gata pentru o distracţie de pomină în Las Vegas. Cei trei prieteni sunt invitaţi la o petrecere a burlacilor, dar în calea distracţiei se vor afla chiar iubitele acestora, Candace, Kristen şi Lauren, hotărâte să le arate că petrecerea burlăciţelor poate fi de două ori mai straşnică. Comedia de acţiune "O altă adresă de pomină/ 22 Jump Street", de Michael Bacall, Phil Lord şi Christopher Miller, pierde poziţia de lider şi ocupă locul al doilea iar filmul de animaţie "Cum să îţi dresezi dragonul 2/ How to Train Your Dragon 2", de Dean DeBlois, se situează pe locul al treilea în clasament.