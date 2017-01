Filmul Party Girl va deschide secţiunea Un Certain Regard de la Cannes 2014

Filmul "Party Girl", un lungmetraj de debut scris şi regizat de Marie Amachoukeli, Claire Burger şi Samuel Theis, va deschide secţiunea Un Certain Regard de la Festivalul de la Cannes 2014, au anunţat organizatorii evenimentului. Anul trecut, filmul care a fost proiectat în deschiderea secţiunii Un Certain Regard de la Cannes a fost lungmetrajul "Hoţii de celebritate/ The Bling Ring", regizat de Sofia Coppola. Produs de Elzevir Films şi distribuit de Pyramide Films, lungmetrajul "Party Girl" prezintă viaţa de zi cu zi a personajului Angélique, în vârstă de 60 de ani, o animatoare dintr-un bar de noapte, care iubeşte încă distracţiile şi bărbaţii, dar care, devenită o "veterană" în branşă, începe să simtă apropierea sfârşitului. Dintr-un capriciu, ea acceptă să se căsătorească cu Michel, unul dintre clienţii ei fideli. Portret al unei femei libere, care a ales o viaţă la marginea societăţii, filmul "Party Girl" reprezintă o incursiune în inima unei Franţe necunoscute, cu un realism asumat, întrucât personajul principal este interpretat de adevărata Angélique. Filmul "Party Girl" va fi proiectat în deschiderea secţiunii Un Certain Regard de la Cannes pe 15 mai 2014. Juriul acestei secţiuni va fi prezidat de cineastul argentinian Pablo Trapero. Programul complet al secţiunii Un Certain Regard va fi anunţat, ca şi filmele din selecţia oficială a Festivalului de la Cannes, pe 17 aprilie, la Paris. Un Certain Regard, o secţiune înfiinţată în 1978, prezintă de obicei filme atipice, regizate de cineaşti mai puţin cunoscuţi. Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 14 - 25 mai.