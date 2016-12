Lungmetrajul SF "Interstellar: Călătorind prin univers/ Interstellar" a fost marele învingător la gala Empire Awards 2015, organizată duminică seară, la Londra, unde această peliculă regizată de Christopher Nolan a câştigat trei trofee importante, informează contactmusic.com. Lungmetrajul "Interstellar" s-a impus la categoria "cel mai bun film", iar Christopher Nolan s-a impus la categoria "cel mai bun regizor". De asemenea, cineastul britanic a fost recompensat cu Inspiration Award. Rosamund Pike şi Andy Serkis au câştigat premiile pentru interpretare, impunându-se la categoriile "cea mai bună actriţă" şi "cel mai bun actor", pentru rolurile din filmele "Fata dispărută/ Gone Girl", respectiv "Planeta Maimuţelor: Revoluţie/ Dawn of the Planet of the Apes". În timp ce Rosamund Pike era deja considerată marea favorită la acest trofeu, victoria lui Andy Serkis a reprezentat o mare surpriză, întrucât starul britanic i-a învins în această categorie pe Eddie Redmayne - laureatul Oscarului pentru cel mai bun actor din acest an - şi alţi câţiva actori de seamă, precum Benedict Cumberbatch, Richard Armitage şi Bradley Cooper. În cadrul aceleiaşi gale, lungmetrajul "Kingsman: Serviciul secret" a fost desemnat cel mai bun film britanic, "The Imitation Game. Jocul codurilor" a fost ales cel mai bun thriller, iar pelicula "Paddington" a fost votată cea mai bună comedie. Lungmetrajul "Omul negru/ The Babadook" s-a impus la categoria "cel mai bun horror", iar pelicula "X-Men: Viitorul este trecut" a triumfat la categoria "cel mai bun film SF/ fantasy". Actorul Ralph Fiennes a fost recompensat cu Empire Legend, iar trofeul Empire Hero a fost acordat serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones". Gala Empire Awards reprezintă o ceremonie anuală care premiază realizările deosebite din industria cinematografică britanică şi internaţională. Premiile Empire sunt decernate începând din 1996, de revista cinematografică britanică omonimă, iar câştigătorii sunt desemnaţi pe baza voturilor exprimate de cititorii acestei publicaţii.