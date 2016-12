Filtre de “iz” pentru staţia de epurare din buza staţiunii Mamaia

Proiectul de reabilitare a staţiei de epurare ape uzate de la Eforie are toate şansele să fie finalizat de către SC RAJA SA Constanţa. În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) de ieri, consilierii au aprobat hotărârea privind realizarea acestui proiect din fonduri de coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, axa prioritară 1. „Iniţial, acest proiect trebuia realizat în cadrul programului de preaderare ISPA. Programul expiră la 31 decembrie 2010. Acest lucru înseamnă că reabilitarea staţiei de epurare de la Eforie ar trebui să se facă cu bani din bugetul propriu al CJC. Am avut mai multe discuţii cu oficiali de la Bruxelles, unde am solicitat continuarea finanţării cu banii din POS Mediu. Le-am explicat oficialilor europeni toate problemele, au înţeles şi ne-au acceptat cerinţele. Acum nu trebuie decât să avem această hotărâre de consiliu pentru ca proiectul să îşi urmeze cursul”, a declarat directorul RAJA, Felix Stroe. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că programul ISPA s-a dovedit a fi un eşec atât la Constanţa, cât şi în România. „La vremea respectivă s-au ales cele mai proaste soluţii. Dovadă este staţia de epurare de la intrarea din staţiunea Mamaia, care nu a avut prevăzut un sistem performant împotriva mirosului. În luna iunie l-am invitat pe comisarul european pentru Politică Regională, Johannes Hahn, să inhaleze mirosul de la staţia de epurare. A doua zi ne-a transmis că vor fi aprobaţi banii necesari pentru upgradarea sistemelor împotriva mirosului. I-am spus comisarului european că nu putem face un turism de calitate cu miros de rahat”, a declarat Constantinescu. El a precizat că este nevoie de fonduri europene pentru finanţarea staţiei de epurare de la Eforie, hotărârea propusă fiind adoptată de consilierii judeţeni.