Filtrul auto care scade consumul de carburant

Corneliu Birtok-Băneasă, un inginer din Deva, intenţionează să intre pe piaţa pieselor auto cu un filtru de aer care creşte puterea motorului cu până la 10% şi reduce consumul de carburant cu 10-15%, dispozitiv inventat şi brevetat de el şi premiat la saloane internaţionale de inventică. \"Lucrez în asociere cu mai multe firme pentru realizarea unui stoc de aproximativ 200 de filtre supraaspirante, după care voi solicita Registrului Auto Român certificatul de omologare pentru acest produs. Sper ca până la sfârşitul anului să finalizăm toate procedurile de aplicare către Registru, după care vom trece la producţia de serie, pentru piaţa liberă. Putem începe producţia imediat ce vom obţine aprobare de la autorităţi, întrucât liniile de fabricaţie sunt deja puse la punct\", a declarat Birtok-Băneasă. El a explicat că, pe lângă funcţia principală de filtrare, produsul său creşte viteza aerului absorbit, prerăceşte aerul şi măreşte coeficientul de umplere a filtrului. \"Filtrele supraaspirante sau multifuncţionale oferă o altă dinamică a aerului care circulă prin acestea şi sunt adaptate la forma conductelor de admisie, ceea ce le face potrivite pentru 80% dintre motorizările de pe piaţă\", a spus inginerul. El mai spune că, odată montat filtrul, puterea motorului creşte cu 8-10%, iar consumul de carburant se reduce cu 10-15%. \"De exemplu, motorul unui automobil care are filtrul supraaspirant are la 2.600 de turaţii pe minut aceeaşi putere cu al unuia la 3.000 de turaţii, dar cu filtru convenţional\", a adăugat Birtok-Băneasa. Inginerul a câştigat cu invenţia sa premii la soaloanele de inventică din Geneva, Moscova, Kuwait şi România. Printre invenţiile sale, cu care a câştigat peste 20 de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, se numără şi un \"Dispozitiv dinamic de transfer al aerului\" care scade consumul de carburant şi emisiile poluante. Inginerul are 33 de ani şi a absolvit Facultatea de Inginerie din Hunedoara, secţia Autovehicule Rutiere.