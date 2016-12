Final de an aglomerat pentru Horia Tecău

Revenit la Constanţa după o pauză de două luni, cel mai bun tenisman român al acestui an, Horia Tecău, a anunţat obiectivele pentru finalul acestui an. Constănţeanul în vârstă de 25 de ani speră să câştige pentru prima oară proba de dublu de la BCR Open, cel mai mare turneu din ţară, să urce cu România în Grupa Mondială a Cupei Davis şi să se califice alături de suedezul Robert Lindstedt la Turneul Campionilor de la Londra. “M-am simţit bine la turneul american, chiar dacă a fost o perioadă grea, cu turnee mari şi puternice, la care a participat crema de la dublu. Mă bucur că am câştigat şi un titlu, chiar dacă mi-aş fi dorit să adunăm mai multe puncte, pentru a rămâne în primele opt perechi de dublu din clasament, în acest sezon. Prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra ar fi un bonus pentru acest an incredibil”, a explicat Tecău, care nu va participa la competiţia de la Bucureşti împreună cu Lindstedt. “Nu m-am decis cu cine voi face pereche la BCR Open, întrucât Lindstedt a hotărât să nu vină la Bucureşti. A fost alegerea lui. Am avut o vară aglomerată, au apărut şi mici accidentări, în plus, la finalul săptămânii evoluează în Cupa Davis, pe hard, pentru Suedia. Ţinta este să jucăm cât mai bine în turneele care au rămas din acest an, la Tokyo, Shanghai, Stockholm, Viena, Valencia şi Paris. Decizia a fost luată în acest sens pentru ca Robert să aibă timp să se odihnească. Eu joc la Bucureşti pentru că vreau să câştig. O victorie la Bucureşti ar fi ceva incredibil pentru mine şi îmi doresc să câştig trofeul în faţa suporterilor mei, a familiei şi să mă simt aşa cum s-a simţit Robert la Bastad”, a spus constănţeanul. Această săptămână va fi dedicată însă meciul de Cupa Davis, dintre România şi Ecuador, din barajul pentru Grupa Mondială. “Teoretic, este un meci accesibil. Voi avea o senzaţie de deja vu pentru că jucăm împotriva aceloraşi fraţi Lapentti, ca în 2003. Ei nu mai sunt în forma de atunci, iar noi suntem mai buni şi jucăm acasă. Pentru mine, să joc în Cupa Davis este deosebit şi, dacă reuşim să ne întoarcem în Grupa Mondială, ar fi cireaşa de pe tort pentru acest an”, a adăugat Tecău, care a revenit ieri în capitală, unde a început antrenamentele alături de coechipierii săi din echipa României de Cupa Davis.