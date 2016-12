Final de an cu ghinion pentru Cristina Bujin

Anul 2009 a fost unul extrem de dificil pentru atleta constănţeană Cristina Bujin (CS Farul – U. Iaşi), iar necazurile par să nu se fi încheiat pentru sportivă. Dacă în primăvara acestui an atleta a suferit o pierdere extrem de grea, moartea fratelui său, Claudiu Bujin, punând-o la grea încercare, finalul lui 2009 este şi el unul cu ghinion. Sportiva a fost diagnosticată cu Hepatită virală A (HVA) şi este nevoită să ia o pauză de şase luni de zile. „Nu m-am simţit bine în cantonamentul din Portugalia şi am mers la doctor. Aveam ficatul mărit şi mi-au zis că am acest virus. Am hotărât să mă întorc în ţară să mă tratez. A fost un an extrem de greu pentru mine şi probabil că aceasta este cauza”, a declarat Cristina Bujin. Necazurile întâmpinate în acest an au umbrit până şi bucuria obţinerii celor mai importante rezultate de până acum ale carierei. După ce s-a confruntat cu ideea retragerii din sportul de performanţă în urma decesului fratelui său, Cristina Bujin a reuşit în vară să confirme că este una dintre speranţele atletismului românesc. Medalia de argint cucerită în cadrul Campionatelor Europene de tineret din Lituania, dar şi calificarea în finala de la triplusalt la Campionatul Mondial de la Berlin, certifică acest lucru. „Au fost rezultate foarte importante pentru mine. Mi-au dat speranţa şi forţa de a continua să merg mai departe. Din pacăte, am avut ghinion şi m-am îmbolnăvit. Acest lucru mi-a dat peste cap toate planurile pe care le aveam pentru 2010”, a spus Bujin, care va rata Campionatul Mondial Indoor pentru seniori, programat în martie 2010. „Mă pregăteam intens pentru această competiţie, dar aşa a fost să se întâmple. Acum ţin regim şi sper să mă fac bine cât mai repede. O să-mi reiau pregătirea în primăvară”, s-a destăinuit eleva Lenuţei Dragomir, anunţată de Comisia Tehnică a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român printre componentele lotului olimpic alături de alte şase sportive de la CS Farul: Cristina Toma (CS Farul – U. Iaşi), Anca Heltne (CS Farul - CSM Bucureşti), Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria – CS Farul), Nicoleta Grasu (Dinamo – CS Farul), Ana-Maria Greceanu (CS Farul - Dinamo) şi Adriana Turnea (LPS „Nicolae Rotaru” CSS – Farul). „Mă bucur foarte mult că am fost selecţionată în lotul olimpic. Voi demonstra că îmi merit locul acolo. Nu a fost un an foarte bun pentru mine, dar mă voi revanşa în 2010”, a spus cea de-a doua triplusaltistă constănţeană prezentă în lotul olimpic, Cristina Toma.