Final de an trist la CSM Medgidia

După un tur de campionat extrem de agitat, CSM Medgidia se pregăteşte pentru cel mai trist moment din istoria clubului, desfiinţarea echipei. Gruparea din Medgidia a făcut un prim pas în acest sens, după ce nu s-a prezentat la meciul cu HC Odorhei, din ultima etapa a turului Ligii Naţionale de handbal masculin, programat în deplasare. Din această cauză, elevii lui Florin Cazan au pierdut întâlnirea la “masa verde”, 0-10, dar au fost şi penalizaţi cu două puncte. În aceste condiţii, CSM Medgidia a încheiat prima parte a campionatului pe locul 13 în clasament, la cinci puncte de locul 12, care asigură menţinerea în prima ligă. În plus, în pauza din iarnă, formaţia din Medgidia şi-a pierdut majoritatea jucătorilor, care au primit dezlegările din partea conducerii clubului, fără nicio pretenţie financiară. Drept urmare, şansele ca CSM Medgidia să continue participarea în Liga Naţională sunt extrem de mici, mai ales că salariile nu s-au plătit de câteva luni, iar în contul clubului nu există banii necesari. “Nu ni s-au achitat datoriile, în ciuda promisiunilor, şi nici nu am fost anunţaţi ce se va întâmpla cu echipa. Şansele să continuăm sunt extrem de mici. Nu s-a anunţat vreo dată clară pentru reunirea lotului, deşi, ca să ne prezentăm onorabil în retur, ar fi trebuit să începem pregătirea pe 4 ianuarie. Este un final de an foarte trist pentru noi”, a spus antrenorul Florin Cazan.