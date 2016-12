Final de cantonament pentru FC Farul

Calificată marţi în turul al V-lea al Cupei României la fotbal, graţie victoriei clare obţinute în fieful celor de la Viitorul Axintele, scor 3-1, FC Farul Constanţa nu a avut timp de odihnă şi a continuat pregătirea pentru debutul Ligii a II-a, programat pe 7 septembrie. Echipa pregătită de Ion Răuţă a susţinut un meci amical ieri, împotriva formaţiei din Liga a IV-a CFR Constanţa, partidă în care tehnicianul grupării de pe litoral a folosit jucătorii care nu au evoluat în partida din Cupa României. Programat iniţial pe terenul central, meciul a fost mutat pe terenul II din cauza ploii, iar calitatea jocului a avut de suferit din cauza suprafeţei de joc denivelate. Chiar şi aşa, gazdele au dominat întâlnirea şi s-au impus cu 3-1 (1-0), prin golurile marcate de Silvăşan, Mansur şi Tudor. Partida a fost marcată şi de câteva mici incidente pe final, când Băjan şi Nicola au fost eliminaţi după ce şi-au bruscat adversarii în urma unor faulturi de joc.

„Terenul este denivelat, cu iarba destul de mare, iar acest lucru a influenţat calitatea jocului. În plus, s-a simţit şi oboseala, pentru că mai mulţi dintre jucători s-au aflat în lotul deplasat la Axintele. Chiar dacă nu au jucat, au ajuns la Constanţa după miezul nopţii şi nu prea au avut timp de odihnă. În plus, suntem la finalul unui cantonament de zece zile. De aceea, nici nu aveam aşteptări prea mari de la acest meci, dar am vrut să le dau ocazia de a juca 90 de minute”, a declarat antrenorul Ion Răuţă. Tehnicianul Farului a început jocul în următoarea formulă: G. Curcă - Niţescu, Ed. Năstase, Bădaşcă, Stroe - Ghenciu, Nicola, S. Tothăzan, Mansur - D. Prodan, Silvăşan. După pauză au mai intrat Băjan, Pîslaru, T. Tothăzan şi Tudor. Veniţi în probe, cei doi fraţi Tothăzan nu au convins şi vor părăsi gruparea de pe litoral.

În privinţa disputării unui meci amical, sâmbătă, cu Steaua, conducerea Farului a fost anunţată aseară că echipa bucureşteană nu poate veni la Constanţa, campioana en-titre având mai mulţi jucători convocaţi la echipa naţională.