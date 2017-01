Final de sezon fără presiune la FC Farul

Învinsă sâmbătă în Ghencea, 0-1 în disputa cu Steaua II Bucureşti, FC Farul Constanţa aşteaptă în linişte finalul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii nu mai au cum să retrogradeze, dar nici nu-şi mai pot îndeplini obiectivul, clasarea în primele 9 locuri ale clasamentului Seriei I. Singura grijă a oficialilor grupării de pe litoral este să obţină programarea pentru jocurile rămase din acest campionat. „Am fi meritat mai mult în meciul cu Steaua II. Nu am jucat rău nici în prima repriză, însă după pauză doar noi am fost pe teren. Am avut trei bare şi am irosit şi alte cinci mari ocazii de a marca. Atât ghinion nu am văzut în toată cariera mea. Culmea, după acest eşec, suntem salvaţi de retrogradare şi din punct de vedere matematic. În plus, ne-am lămurit în privinţa unor jucători care la vară vor părăsi echipa. Pentru cele trei etape rămase din campionat, plus restanţa cu CF Brăila, ne propunem în primul rând să fim programaţi, apoi vom încerca să scoatem cât mai multe puncte”, a spus antrenorul Gică Butoiu. Tehnicianul constănţean speră ca elevii săi să aibă o nouă răbufnire de orgoliu în derby-ul dobrogean cu Delta Tulcea, programat sâmbătă, de la ora 11.00, la Constanţa, în etapa a 28-a. „Va fi extrem de dificil, pentru că Delta are o echipă omogenă, care vine după zece victorii consecutive. Noi ne confruntăm în continuare cu probleme de efectiv, Borza suferind o entorsă la glezna piciorului drept, în timp ce Buzea scapă de faşa care-i imobilizează umărul stâng abia miercuri. Revine însă Ciobanu, după etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene şi sper să-l pot folosi şi pe Vajou, care se antrenează la capacitate maximă”, a adăugat Butoiu, care l-a rechemat în lot pe mijlocaşul Cezar Paraschiv.