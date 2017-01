Final de sezon regulat în Liga a IV-a la fotbal

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 22-a din Liga a IV-a la fotbal, ultima din sezonul regulat - SERIA EST: CSO Ovidiu - Gloria Albeşti 1-4 (M. Abbas 26 - I. Sbîrcea 9, 40, P. Anghel 53, Şt. Filip 61); la juniori: 2-1; CS II Eforie - Portul Constanţa 1-3 (A. Cojocariu 6-autogol - Şt. Ţigău 1, M. Măciucă 14, Al. Rotaru 90); la juniori: 2-1; Internaţional Pecineaga - AS Cogealac 6-0 (Enis Cogali 13, B. Bobină 25, 65, 76, V. Bălteanu 67, 90); la juniori: 3-0 (neprezentare); Victoria Cumpăna - Aurora 23 August 5-2 (G. Olaru 31, 40, 75, 86, 88 - D. Apostol 28, D. Ţintă 68); la juniori: 2-2; CS Agigea - Cariocas Constanţa 4-1 (M. Cazacu 36, I. Bambergher 50, Cr. Carapcea 73, M. Nicolae 80 - C. Dămăşaru 3); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală); GSIB Mangalia - Sparta Techirghiol 4-4 (L. Alexandru 9, 55, M. Nistor 27-autogol, V. Manoilă 69 - I. Pavlicu 12, C. Spătaru 49, I. Olăriţă 71, I. Stan 87); la juniori: 3-2. Clasament final: 1. Pecineaga 54p; 2. Agigea 52p; 3. Albeşti 47p; 4. CS II Eforie 43p; 5. Mangalia 39p; 6. Portul 38p; 7. Techirghiol 23p; 8. Cumpăna 23p; 9. Ovidiu 20p; 10. Cogealac 17p; 11. Cariocas 14p; 12. 23 August 9p.

SERIA VEST: Gloria Băneasa - Dacia Mircea Vodă 5-5 (B. Oarză 2, G. Marin 9, 33, 44, F. Tudor 54 - A. Sîrbu 19, V. Grosu 56-autogol, A. Cosică 61, Cr. Giurgiu 64, G. Guriţă 75); la juniori: 3-0; Ştiinţa Poarta Albă - Axiopolis Sport Cernavodă 3-0 (E. Baubec 31, Cl. Cislariu 51, D. Ibrian 81); la juniori: 3-5; Perla Murfatlar - CS Peştera 1-4 (C. Nae 21 - D. Normambet 12, D. Piron 80, P. Ripet 81, 85); la juniori: 7-2; AS Carvăn - Danubius Rasova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Carsium Hîrşova - Sport Prim Oltina 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). CS Mihail Kogălniceanu a stat. Clasament final: 1. Peştera 54p; 2. Carvăn 39p; 3. Băneasa 35p; 4. Kogălniceanu 35p; 5. Cernavodă 33p; 6. Mircea Vodă 31p; 7. Murfatlar 28p; 8. Poarta Albă 21p; 9. Oltina 17p; 10. Rasova 11p; 11. Hîrşova 9p.

Clasamentele complete din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

După această etapă, Liga a IV-a la fotbal va continua cu play-off-ul, pentru care s-au calificat primele şase clasate din fiecare serie, şi cu play-out-ul, în care vor juca ultimele şase clasate din fiecare serie. Fiecare echipă va pleca la drum cu punctajul acumulat până acum, excepţie făcând formaţiile din Seria Est, care pierd punctele acumulate cu ultima clasată, Aurora 23 August (motivul: în Seria Vest au activat doar 11 formaţii). În play-off, lider este Peştera, cu 54p, urmată de Pecineaga (48p), Agigea (46p), Albeşti (41p) şi Carvăn (39p).