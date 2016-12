Final de tur fără presiune pentru FC Farul

ABSENŢE IMPORTANTE. Departe de zona fierbinte a clasamentului Seriei I, FC Farul dispută azi, de la ora 14.00, ultimul meci oficial din acest an, întâlnind în deplasare pe Astra II Giurgiu, în etapa a 15-a a Ligii a II-a. Dornici să încheie turul de campionat cu un rezultat pozitiv, constănţenii visează la o victorie, care să le ofere o iarnă liniştită, la câţiva paşi de podium. Misiunea elevilor lui Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu se anunţă însă dificilă, mai ales că cei doi tehnicieni nu vor avea la dispoziţie mai mulţi jucători importanţi: Paşcovici şi Liviu Ştefan, ambii suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene, Buzea şi Munteanu, ambii accidentaţi. „Ne dorim să bifăm la Giurgiu a doua victorie din acest tur de campionat, dar nu ne va fi uşor, pentru că ne lipsesc câţiva titulari de bază, iar gazdele şi-au revenit după un început slab de campionat. Avem avantajul că vom juca degajat, pentru că nu există niciun fel de presiune asupra noastră. Ar fi extraordinar să terminăm turul fără pasiv la adevăr. Oricum, nu se aştepta nimeni să adunăm 20 de puncte, mai ales după felul în care am pornit în acest campionat. Cu un succes la Giurgiu am putea spera la mai mult în retur, cu condiţia ca în iarnă să luăm trei sau patru jucători buni, iar clubul să primească ajutor şi din alte părţi”, a spus secundul Gică Butoiu. „Sper să facem un meci bun, pentru că ultima impresie contează, şi să scoatem măcar un punct. Indiferent de rezultatul de la Giurgiu, cred că a fost un tur de campionat excepţional, dacă ţinem cont de condiţii”, a adăugat mijlocaşul Andrei Parfenie, care îşi va serba ziua numelui pe teren. „Vrem să câştigăm la Giurgiu, dar şi un egal ar fi un rezultat pozitiv. Ne-am dori să încheiem cu bine turul, dar, indiferent de rezultat, băieţii merită lăudaţi pentru tot ce au făcut în acest tur. Mi-aş dori să nu mai fim nevoiţi să lucrăm în astfel de condiţii în retur”, a declarat şi preşedintele grupării de pe litoral, Relu Damian. Echipa probabilă de start a Farului: Al. Răuţă - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Boboc - Scărlătescu, Lucan, Parfenie, I. Lupu - Ad. Cîmpeanu, B. Rusu.

MASĂ FESTIVĂ PENTRU JUCĂTORI. După revenirea de la Giurgiu, jucătorii constănţeni au pregătită o surpriză din partea conducerii, care va organiza, mâine, o masă festivă la un restaurant din Constanţa. „Vom face o întâlnire cu băieţii şi vom încerca să le achităm toate primele şi o rată din contract, astfel încât să ajungem cu plăţile la zi. Apoi, până la sfârşitul săptămânii, jucătorii vor pleca în vacanţă, urmând să revină la pregătire în jur de 15-17 ianuarie. Nu ştim încă data exactă a reunirii lotului, pentru că depinde de discuţiile pe care le vom avea în această pauză competiţională şi ce soluţii vom găsi pentru continuare activităţii”, a spus Damian.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 14 10 4 0 34-10 34 (+13)

2. Săgeata Năvodari 14 10 1 3 25- 9 31 (+10)

3. Concordia Chiajna 14 8 4 2 21-12 28 (+7)

4. Viitorul Constanţa 14 6 5 3 23-21 23 (+2)

5. Dunărea Galaţi 14 6 4 4 26-14 22 (-2)

6. FC Botoşani 14 6 4 4 24-16 22 (+1)

7. FC Farul Constanţa 14 5 5 4 12-12 20 (-1)

8. Astra II Giurgiu 14 5 4 5 21-23 19 (-2)

9. CS Otopeni 14 5 3 6 16-19 18 (-3)

10. Delta Tulcea 14 5 3 6 20-24 18 (0)

11. Gloria Buzău 14 4 5 5 14-16 17 (-4)

12. FC Snagov 14 5 1 8 16-28 16 (-2)

13. Juventus Bucureşti 14 3 4 7 15-22 13 (-11)

14. Steaua II Bucureşti 14 4 1 9 14-24 13 (-5)

15. Dinamo II Bucureşti 14 3 2 9 12-29 11 (-10)

16. CF Brăila 14 0 4 10 10-24 4 (-20)