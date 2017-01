Final încins de tur pentru FC Farul

Cu cinci etape înaintea finalului turului Ligii a II-a, FC Farul se află pe locul 4 în clasamentul Seriei I, la doar un punct de poziţia secundă, care asigură promovarea în prima ligă. Încurajaţi de cele patru victorii consecutive obţinute în ultimele etape, constănţenii şi-au fixat un obiectiv îndrăzneţ pentru ultimele meciuri din acest an. “Dacă vom reuşi să câştigăm cele cinci meciuri rămase din tur, va fi aur pur. Ne va fi greu, dar încercăm să obţinem punctaj maxim. Personal, obiectivul meu este clasarea pe una dintre primele două poziţii la finalul primei părţi a campionatului”, a anunţat antrenoul Marius Şumudică. Tehnicianul Farului este convins că misiunea formaţiei de pe litoral este dificilă, primul hop fiind chiar duminică, pe teren propriu, de la ora 13.00, în derby-ul Dobrogei, cu Delta Tulcea, în etapa a 13-a. “Încercăm să menţinem linia din ultimele runde, când am câştigat patru jocuri consecutive, fără gol primit. Nu ştiu cât vom mai putea rezista fără să primim gol, dar este important să luăm cele trei puncte în meciul cu Delta Tulcea. Ne va fi din ce în ce mai greu pe acest final de tur, pentru că toate echipele vor veni la Constanţa să se apere. În plus, jocul nostru este destul de uşor de urmărit, meciurile noastre fiind televizate. Astfel, ne va fi dificil să ne surprindem adversarii, dar mă bazez pe valoarea jucătorilor”, a explicat Şumudică. Întâlnirea de duminică va fi una specială pentru căpitanul Farului, Alexandru Măţel, care a evoluat timp de două sezoane pentru Delta Tulcea. “Va fi un meci dificil, mai ales pentru mine, pentru că voi juca împotriva echipei care m-a lansat. Tulcenii sunt înaintea noastră în clasament, dar situaţia se va schimba după întâlnirea de duminică. Va fi a cincea victorie consecutivă fără gol primit”, a spus fundaşul dreapta al Farului, care a comentat şi absenţa celor patru jucători împrumutaţi de constănţeni la Tulcea, Pătraşcu, Nanu, Pantelie şi Larie: “Fără ei, forţa Deltei va scădea mult. Sunt jucători buni şi reprezintă unul dintre atuurile formaţiei tulcene”.

Constănţenii au primit liber ieri, urmând să revină la antrenamente în această după-amiază. “Jucătorii sunt destul de obosiţi, după ce am jucat din trei în trei zile în ultimul timp, aşa că am decis să le dau încă o zi liberă, mai ales că meciul cu Delta este programat duminică”, a explicat Şumudică.

Nigerianul Uche, operat cu succes

Accidentat grav la antrenamentul susţinut luni de FC Farul II, cînd a suferit o fractură deschisă de tibie şi peroneu la piciorul stîng, Uchinna “Uche” Okoro, a trecut cu bine de prima operaţie. Atacantul nigerian în vîrstă de 18 ani a suferit o intervenţie chirurugicală, în urma căreia i-au fost puse în extensie oasele şi i-a fost suturată rană. “Pentru moment, totul a decurs bine. L-am vizitat pe Uche ieri dimineaţă, după operaţie şi trecuse deja peste şoc. Sperăm ca în următoarele zile să nu apară complicaţii şi, dacă nu vor fi probleme, va fi supus unei alte intervenţii chirurgicale pentru a fi implanta două tije, după care piciorul va fi imobilizat în ghips”, a spus doctorul clubului constănţean, Mircea Creţu.