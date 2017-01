Final trist de campionat pentru HCM

Campioană a României în ultimele șase sezoane, HCM Constanța a încheiat ieri cel mai dificil sezon din istoria clubului, clasându-se doar pe locul 6 în clasamentul final al Ligii Naționale. Echipa pregătită de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic a cedat pe propriul teren în al doilea meci cu Dunărea Călărași, scor 29-35 (11-19), astfel că a ratat șansa de a ocupa locul 5, după ce pierduse și sâmbătă, în deplasare, scor 27-28. Cu nici 24 de ore înaintea partidei, constănțenii au aflat că nu-i pot folosi pe Buricea și Toma, suspendați câte două etape după ce au protestat vehement la finalul întâlnirii de la Călărași, acuzându-i pe arbitri că le-au arătat semne obscene. Pe lângă cei doi, alți șase handbaliști de la HCM au luat loc în tribune: Humet - suspendat, Cutura, Cristescu, Adzic, Tucanu și Enescu - accidentați, astfel că pe foaia de joc au fost trecuți 10 jucători, dintre care 3 portari.

Înaintea primului fluier, portarul Mihai Popescu, aflat la ultimul meci pentru HCM, a primit trofeul pentru cel mai bun handbalist român al anului trecut și o plachetă din partea clubului. El le-a mulțumit coechipierilor și i-a oferit un cadou special veteranului Ionuț Stănescu, un tablou cu imaginea celor doi portari de top ai campioanei. „Este un moment emoționant! În acești 11 ani mi-am îndeplinit toate visele și sper ca echipa să continue la alt nivel. Din păcate, eu nu o mai pot ajuta, dar voi ține întotdeauna cu HCM”, a spus Mihai Popescu, care va evolua din sezonul viitor în Franța. Partida nu a avut istoric, chiar dacă tinerii jucători constănțeni au încercat imposibilul, ba chiar au condus în startul jocului cu 5-2. Oaspeții au revenit și până la pauză s-au distanțat decisiv, iar la reluare, în ciuda intervențiilor lui Mihai Popescu, HCM nu s-a apropiat periculos. Pentru gazde au marcat: Subțirică 7, Vujadinovic 5, Rakcevic 5, Angelovski 4, Baican 4, Gal 3, Cl. Șimicu 1.

VIITOR INCERT

La final, spectatorii i-au aplaudat la scenă deschisă pe handbaliștii constănțeni, mulțumindu-le pentru eforturile depuse în acest an. „Am început singuri acest sezon și l-am terminat la fel. Ați însemnat foarte mult pentru noi și ne-am bătut la fiecare meci pentru voi”, le-a transmis fanilor căpitanul Laurențiu Toma. Acest sezon ar putea fi însă ultimul pentru HCM Constanța, existând varianta ca echipa să renască sub o altă titulatură. „Din ultimele discuții pe care le-am avut cu autoritățile locale, nu se poate să mai continuăm sub această titulatură. Probabil că vom înființa un nou club, vom încerca să preluăm actualii jucători și mai aducem câțiva tineri”, a explicat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.