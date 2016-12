Final trist pentru handbaliștii tricolori

Naționala de handbal masculin a României încheie sâmbătă meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2017, întâlnind, de la ora 19.30, la Coversano, reprezentativa Italiei, în ultima partidă din Grupa a 2-a. Întâlnirea pare una fără miză, elevii lui Aihan Omer având doar șanse teoretice să mai urce pe primul loc în grupă și să obțină calificarea în play-off. Tricolorii au irosit ocazia de a lupta pentru un loc la turneul final, chiar dacă au învins Austria, joi seară, la Baia Mare, cu 32-29. Laurențiu Toma și compania aveau nevoie însă de un succes la o diferență de patru goluri, pe care l-au scăpat printre degete, după ce au avut un avantaj de șase goluri cu șapte minute înainte de final. „Am câștigat meciul, dar îmi pare rău că am pierdut calificarea. Nu pot să nu remarc devotamentul băieților, care s-au bătut exemplar pentru fiecare minge. Sunt mulțumit de felul în care s-au luptat pentru victorie. Din păcate, nu am reușit să facem acea diferență de patru goluri. Am ratat la ultima fază, când ni se putea acorda și o aruncare de la 7 metri. Aveam șansa de a merge mai departe și meritam acest lucru. Puțin probabil ca Finlanda să încurce Austria, astfel că vom continua muncă depusă și vom încerca să ne calificăm la Campionatele Europene. Sunt bucuros că echipa noastră crește și jucăm un handbal pe care mi l-am dorit. Încerc să construiesc o formație pentru următorii patru-cinci ani și sunt convins că vor veni și rezultatele, dar avem nevoie și de șansă”, a spus selecționerul Aihan Omer.

În celălalt meci din grupă, Austria întâlnește pe teren propriu pe Finlanda, de la ora ora 17.00. Clasament: 1. Austria 8p, 2. ROMÂNIA 8p, 3. Italia 2p, 4. Finlanda 2p.

