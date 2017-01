Finala Eurovision - pe 10 mai, la Copenhaga

Organizatorii Eurovision Song Contest au anunţat, ieri, că finala ediţiei din 2014 a concursului va avea loc pe 10 mai, la Copenhaga, capitala Danemarcei, învingătoarea ediţiei din 2013. De asemenea, semifinalele celei de-a 59-a ediţii a competiţiei se vor desfăşura pe 6 mai, respectiv 8 mai, în sala B&W, aflată în portul capitalei daneze. Copenhaga a găzduit de alte două ori concursul Eurovision, în 1964 şi în 2001.

Ediţia 2013 a Eurovisionului a avut loc la Malmo, în Suedia, şi a fost câştigată de Emmelie de Forest, cu piesa „Only Teardrops”. Pe următoarele două poziţii s-au clasat Azerbaidjan şi Ucraina.

Cezar Ouatu, reprezentantul României la ediţia din acest an, a participat cu piesa „It's My Life”, clasându-se pe locul al 13-lea. Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale a Eurovisionului şi participă la competiţia europeană din anul 1993. În fiecare an, selecţia naţională s-a desfăşurat în perioada februarie - martie.