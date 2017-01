Finala naţională pentru Eurovision, în direct, de Revelion

Pe timp de criză, mai multe posturi plătite din bani publici au decis să facă un compromis în privinţa programului difuzat în noaptea de Revelion. Astfel, TVR 1, TVR Internaţional şi TVR HD vor transmite în direct, vineri, de la ora 21.00, un program live care, pe parcursul a cinci ore, va cuprinde selecţia naţională Eurovision 2011, completată cu umor, dans, iluzionism, concursuri interactive şi vedete internaţionale.

Protagoniştii spectacolului vor fi cei 13 finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision 2011. Melodiile incluse în competiţie sunt: \"Change\" - Hotel FM (compozitor: Gabriel Băruţă), \"Cinema Love\" - Direcţia 5 (compozitor: Marian Ionescu), \"We Can Change the World\" - Laurenţiu Cazan (compozitor: Laurenţiu Cazan), \"Bang Bang\" - Bogdan Dima (compozitor: Mihai Alexandru), \"Dreaming of You\" - Elena Leticia Moisescu (compozitor: Play and Win), \"My Facebook Girl\" - Dan Helciug (compozitor: Dan Helciug), \"Open Your Eyes\" - Dragoş Chircu şi Anthony Ikwuagwu Uchenna (compozitor Cristian Faur), \"Take Me Down\" - Jakab Noemi, Miciu Elena şi Stamiloiu Cristina (compozitori: Alexandru Berehoi, Sergiu Gelu Ene), \"It\'s So Fine\" - Blaxy Girls (compozitor Costi Ioniţă). Lista pieselor şi a artiştilor intraţi în competiţie continuă cu: \"One by One\" - Adrian Cristescu (compozitor: Adrian Cristescu), \"Song for Him\" - Dalma Kovacs (compozitor: Liviu Elekes), \"I Can’t Breath Without You\" - Silvia Ştefănescu (compozitor: Elvin Dandel) şi \"I Want U to Want Me\" - Claudia Pavel (compozitori: Andrei Filip, Johan Kjell Fransson, Pontus Mats Assarsson, Mikael Tim Larsson, Tobias Lundgren Lars). De asemenea, a fost aleasă o piesă de rezervă - \"Dammi l\'amore\" - în interpretarea lui Adrian Cristescu, cel care este şi compozitorul piesei. Această melodie va intra în concurs în cazul în care se retrage cineva sau vreo piesă este descalificată. Juriul a fost alcătuit din: compozitorul Eduard Cârcotă, regizorul muzical Alexandra Cepraga, directorul de programe radio Manuel Dinculescu, realizatorul Radio România Ştefan Naftanailă, compozitorul George Natsis, impresarul internaţional Christian Raetscher, realizatorul radio Gabriela Scraba, realizatorul TV Elena Ştirbescu şi compozitorii Dan Teodorescu şi Andrei Tudor. Preşedinte al juriului a fost desemnat decanul de vârstă, Horia Moculescu.

Votarea va începe odată cu evoluţia primului concurent şi se va încheia după aproximativ patru ore. Câştigătorul selecţiei naţionale Eurovision va fi anunţat în jurul celei de-a doua ore a Noului An, la finalul programului „Revelion cu Eurovision\", când compozitorul melodiei care va reprezenta România la Dusseldorf va fi recompensat cu un autoturism de lux.