Finală pentru Liga 1 la Năvodari

După două sezoane în care a ratat “la mustaţă” promovarea, Săgeata Năvodari are astăzi marea şansă de a face un pas decisiv către Liga 1 la fotbal. Echipa pregătită de Mihai Guliu şi Gică Butoiu are nevoie de un succes în derby-ul cu Delta Tulcea, programat de la ora 18.00, pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, în etapa a 25-a a Ligii a II-a, pentru a-şi asigura, în mare proporţie, prezenţa, în premieră, pe prima scenă a fotbalului românesc. Clasaţi pe locul secund al clasamentului Seriei 1, cu un punct mai mult decât tulcenii, dar şi cu un meci mai puţin disputat, năvodărenii au şi varianta unui joc egal, care i-ar menţine în cărţile promovării, dar antrenorul Mihai Guliu a recunoscut că visează la cele trei puncte.

„Visez la Liga 1 de când am venit la Năvodari şi mai avem un singur pas să ne atingem obiectivul. Pentru noi nu este chiar un meci decisiv, pentru că ne ajută şi un rezultat de egalitate. Dacă vom juca însă ca şi până acum, vom învinge şi vom fi ca şi promovaţi. Nu va fi un meci uşor, dar mă bazez pe faptul că avem un grup de jucători care joacă de câţiva ani împreună şi care are valoare de prima ligă, iar cu atitudine şi dăruire putem să ne surprindem adversarii. Nu mă tem de niciun jucător de la Tulcea, ci doar de Dumnezeu şi de căldură. Dimpotrivă, noi avem fotbalişti ca Vezan, Dorel Zaharia, Popa sau Apostol, care pot decide singuri soarta unei partide. Vom juca prudent, aşa cum am făcut-o la Otopeni, pentru că ne-am propus în primul rând să nu pierdem. Avem un meci mai puţin, iar programul finalului de sezon ne avantajează, pentru că jucăm cu ultimele clasate”, a declarat tehnicianul grupării de pe litoral.

PRIMĂ DE OBIECTIV. Năvodărenii nu vor evolua pentru o primă specială, dar un succes care le-ar asigura promovarea le-ar aduce câte 8.000 de euro în buzunare. „Până la urmă se va juca pe prima de obiectiv, care este consistentă. În funcţie de minutele jucate, jucătorii pot lua şi câte 8.000 de euro. În plus, au şansa de a juca în prima ligă. Pentru mine acesta este visul pentru care s-a construit această echipă. Puţini ştiu că eu am dus-o în Liga a III-a, dar a trebuit să plec. Dumnezeu mi-a mai întins o mână şi vreau să profit şi să promovăm”, a spus Guliu, care mizează şi pe o prezenţă masivă a spectatorilor în tribunele stadionului din Năvodari: „Toată lumea ne susţine, tot oraşul vrea să mergem în prima ligă şi sper ca tribunele să fie pline la meciul cu Tulcea. Dacă vom promova, am primit asigurări că stadionul va fi gata până la începutul campionatului şi vom primi sprijinul autorităţilor locale”.

Echipa probabilă de start a Săgeţii: Gordin - I. Filip, Goşa, Fl. Popa, Aniţoiu - Diaby, V. Apostol, Vezan, Ologu - Tigoianu, D. Zaharia.