Finalele din... sferturi şi semifinale la Trofeul “Telegraf”

Sâmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 14.00, iubitorii fotbalului vor putea urmări sferturile de finală şi semifinalele ediţiei a 22-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală.

Fără îndoială, toată lumea aşteaptă primele două confruntări de sâmbătă, finalele din... sferturi, transmise în direct de Neptun TV: Săgeata Stejaru - CFR Constanţa şi Club 29 Constanţa - Municipal Constanţa. Iar duminică, învingătoarele din cele două partide se vor întâlni în semifinale, pentru un loc în marea finală.

Adversare în Grupa D în acest an, Săgeata (locul 1 în grupă, 10 puncte, golaveraj: 21-6) şi CFR (locul 2 în grupă, 10p, 19-6) au terminat la egalitate întâlnirea directă, scor 2-2, la capătul unui meci extrem de spectaculos, după ce, anul trecut, cele două echipe s-au înfruntat tot în sferturile de finală, Săgeata eliminând pe CFR, scor 3-2, după prelungiri. Neînvinse la actuala ediţie, patru victorii şi o remiză, cele două formaţii pot oferi un nou duel de calitate, care, cu siguranţă, va fi apreciat de spectatorii aşteptaţi în număr cât mai mare în tribunele Sălii Sporturilor.

Va urma o altă dispută de calitate, între Club 29 şi Municipal, câştigătoarele Grupelor C, respectiv A. Club 29 are victorii pe linie la actuala ediţie, cinci la număr, toate obţinute fără emoţii, având cel mai bun atac, 33 de goluri marcate, şi una dintre cele mai bune defensive, doar şapte goluri primite. Municipal a obţinut trei victorii şi două remize (25 de goluri înscrise şi zece primite), ultima în optimi, ajungând în sferturi după executarea loviturilor de departajare în partida cu revelaţia ediţiei din acest an, FC Amicii.

Al treilea joc din sferturi, dintre Intermacedonia-Steaua Mării (locul 3 în Grupa E) şi Victoria Cumpăna (locul 2 în Grupa B) aduce faţă în faţă două echipe care au înregistrat la actuala ediţie câte trei victorii, un rezultat de egalitate şi au pierdut un joc în grupă. Dacă Intermacedonia-Steaua Mării pune accent pe ofensivă, 15 goluri marcate până acum, Victoria Cumpăna s-a dovedit o echipă pragmatică, având opt goluri marcate şi şase primite.

În sfârşit, confruntarea dintre Sian Image Constanţa (locul 3 în Grupa A) şi FC Tomis 2012 Constanţa (locul 1 în Grupa E) este deschisă oricărui rezultat. Sian Image, surpriza ediţiei a 22-a, are la activ două victorii şi două înfrângeri în grupă, precum şi un egal în optimi, eliminând pe Perla Murfatlar după loviturile de departajare. FC Tomis 2012 a avut o evoluţie bună până acum, având patru victorii (una la “masa verde”) şi un egal.

Reamintim că în cazul meciurilor eliminatorii, dacă rezultatul se menţine egal după cele 40 de minute regulamentare, se joacă prelungiri - două reprize a câte 5 minute fiecare; dacă egalitatea persistă, se apelează la lovituri de departajare, câte 3 de fiecare echipă. La executarea loviturilor de departajare pot participa toţi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj.

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAM TROFEU TELEGRAF

EDIŢIA A 22-a

SFERTURI DE FINALĂ, SÂMBĂTĂ, 9 FEBRUARIE

ora 14.00, meciul 1: Săgeata Stejaru - CFR Constanţa

meci transmis în direct de Neptun TV

ora 14.45, meciul 2: Club 29 Constanţa - Municipal Constanţa

meci transmis în direct de Neptun TV

ora 15.30, meciul 3: Intermacedonia-Steaua Mării - Victoria Cumpăna

ora 16.15, meciul 4: Sian Image Constanţa - FC Tomis 2012 Constanţa

SEMIFINALE, DUMINICĂ, 10 FEBRUARIE

ora 14.00: învingătoare meciul 1 - învingătoare meciul 2

meci transmis în direct de Neptun TV

ora 14.45: învingătoare meciul 3 - învingătoare meciul 4

meci transmis în direct de Neptun TV