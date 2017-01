Finalistele la „Battle of Songs”

Concursul internaţional de compoziţie „Battle of Songs” („Bătălia cîntecelor”), ajuns la cea de-a doua ediţie şi organizat de compania Star Management, a ajuns la marea finală. După ce juriul a selectat cele 30 de piese semifinaliste, publicul a avut ocazia, timp de o lună, să voteze cele 12 melodii care urmau să intre în finală. „Living In A Free World”, „You”, „Hyperconscious”, „Cînd mi-e dor”, „Life”, „Ascultă-mă”, „De cînd ai plecat”, „Doesn`t matter”, „Fernando”, „Nu te găsesc”, „Să mă iubeşti” şi „Steaua mea” sînt cele 12 piese finaliste pe care publicul le-a votat şi care pot fi ascultate pe site-ul oficial al competiţiei, www.battleofsongs.com.

Marele premiu „Battle of Songs”, în valoare de 10.000 de euro, va fi acordat în urma votului juriului, cîştigătorul urmînd să fie anunţat pe data de 29 noiembrie. De asemenea, melodia care va primi cele mai multe voturi din partea publicului va fi răsplătită cu premiul de popularitate „Battle of Songs”, de 1000 de euro. Comisia de jurizare care va decide marele cîştigător al celei de-a doua ediţii „Battle of Songs” este formată din: Dana Adam (Media Pro Music), Tiberiu Crişan (realizator de programe radio, jurnalist muzical), Cătălin Muraru (A&R manager al Casei de Discuri Roton), Bogdan Pavlică (redactor muzical la Radio România Actualităţi), Dan Popi (director al casei de discuri Media Services, licenţiat EMI în România), Pussycat (DJ la Kiss FM), Nono Semen (Pro FM), Zoli Toth (Star Management) şi George Zafiu (Europa FM).

„Battle of Songs” este primul concurs privat de compoziţie din România. La prima ediţie, organizată anul trecut, cîştigător a fost Doru Isăroiu de la formaţia „Parlament”, cu piesa „Doamne!”. Locul al doilea a fost ocupat de Ionuţ Murgoci cu piesa „My Way”, iar cel de-al treilea, de grecul Georgios Kalpakidis, cu piesa „On My Own”. Tot anul trecut, pe site au postat piese cîteva sute de candidaţi, care proveneau din şapte ţări europene: Malta, Grecia, Marea Britanie, Rusia, Bulgaria, Spania şi Republica Moldova. În 2007, cele mai multe piese trimise la „Battle of Songs” au aparţinut unui român, care a postat pe site-ul concursului şapte compoziţii.