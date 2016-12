Finaliştii concursului “Alege! Este dreptul tău”

Finaliştii etapei locale a concursului naţional “Alege! Este dreptul tău”, ajuns la cea de-a IX-a ediţie, au intrat în cursa pentru ocuparea primelor locuri de pe podium la faza judeţeană a competiţiei, participanţii reunindu-se la Liceul Lucian Blaga din Constanţa. Organizatorii spun că acest concurs, devenit deja o tradiţie, este un capitol aparte din strategia de informare naţională a consumatorilor, prin prisma faptului că testează cunoştintele celor mici, dar îmbunătăţeşte şi gradul de informare a acestora. Subiectele propuse pentru concurs s-au bazat pe legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor. Evaluarea concurenţilor s-a făcut de către o comisie formată din reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, dar şi ai mediului de afaceri şi mass-media. “Sunt plăcut surprins de interesul elevilor participanţi la concurs, atât în ceea ce priveşte nivelul ridicat al cunoştintelor din domeniul protecţiei consumatorilor, cât şi în ceea ce priveşte interesul manifestat de tineri faţă de acest subiect. Este extrem de îmbucurător că elevii sunt dispuşi să acorde o atenţie deosebită acestui domeniu, ceea ce va duce la creşterea nivelului de informare şi educare al consumatorilor”, a declarat comisarul şef al CJPC Constanţa, Dionisie Culeţu. Iată finaliştii la secţiunea desene (ciclul primar): Daniel Valentin Veli– clasa a II-a, Şcoala „Nicolae Iorga” Constanţa, premiul I; Alexandru Cristian Vieru – clasa a III-a, Şcoala „Nicolae Iorga” Constanţa, premiul II; Alexandra Leancu - Şcoala cu clasele I-VIII Târguşor, premiul III, Dumitru Rusescu, Şcoala „Nicolae Iorga” Constanţa, menţiune. La secţiunea desene (ciclul gimnazial): Maria Cocor, clasa a VIII-a, Liceul „Ioan Cotovu” Hârşova, premiul I, Cătălina Munteanu, clasa a VI-a, Şcoala „Vasile Alecsandri”Corbu, premiul II, Alexandru Iftenie, clasa a VI-a, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3, Mangalia, premiul III, Aysa Gelal, clasa a VI-a, Şcoala „Gh. Ţiţeica” Constanţa, menţiune. Rezultatele finaliştilor din clasele IX – X: Diana Coman, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, premiul I, Alexandra Ciocănea, clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanţa, premiul II, Lidia Vasilescu, clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanţa, premiul III, Alexandra Gheorghiţă, clasa a X-a, Colegiul Comercial „Carol I”, menţiune. Rezultate finalişti - clasele XI-XII: Viorel Dumitru Gavril, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa, premiul I, Alexandru Abadi, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, premiul II, Laura Franciuc, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa, premiul III, Iulia Micu, clasa a XII-a, Colegiul Comercial „Carol I, menţiune.