Finalizarea blocurilor ANL, amânată dar nu oprită

Nevoia de locuinţe e din ce în ce mai mare, iar administraţiile publice locale încearcă, pe cât posibil, să le ofere locuitorilor de pe raza administrativ teritorială pe care o conduc cât mai multe posibilităţi pentru a-şi achiziţiona, închiria sau construi o locuinţă. Şi asta cu atât mai mult în această perioadă de criză, când puţine sunt persoanele care îşi permit să-şi cumpere o locuinţă. Pentru că are foarte multe cereri pentru loturi de casă şi locuinţe ANL, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a obţinut în urmă cu un an un nou contract cu Agenţia Naţională a Locuinţei (ANL) pentru construirea altor două blocuri pentru tinerii din comună. Lucrările ar fi trebuit să fie gata în maximum un an, adică să fie finalizate în primăvara acestui an, însă din lipsa banilor construcţia a fost întârziată. „Blocurile se construiesc, la noi se lucrează, însă a fost amânat termenul de finalizare. Este posibil să fie gata până la sfârşitul anului sau în primăvara viitoare. Cert este că vor fi construite“, a declarat Gâju. Ea a explicat că în total, se amenajează 64 de unităţi locative, adică 64 de apartamente şi garsoniere care, după finalizare, vor fi date în folosinţă tinerilor din comună care acum nu au o locuinţă. Apartamentele vor avea 54 mp, iar garsonierele câte 40 mp. Amplasamentul se află în apropierea primelor blocuri ANL din comună, situate în şoseaua Strajei nr. 45. (I.H.)