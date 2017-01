Finanţare corectă la Ambulanţe!

Noul contract cadru din Sănătate reglementează, printre altele, şi activitatea privind serviciile de ambulanţă. Astfel, au fost stabilite reglementări pentru introducerea unor standarde de cost în ceea ce priveşte decontarea serviciilor de urgenţă pentru serviciile de ambulanţă, pe categorii de judeţe, în funcţie de numărul de locuitori din judeţe, distanţa la care se face intervenţia, numărul de solicitări. În acest fel vor fi eliminate discrepanţele în finanţarea serviciilor de ambulanţă între judeţe. De exemplu, judeţul Tulcea, cu 249.518 locuitori, are un buget de 20 milioane de lei pentru acest an, în timp ce judeţul Prahova, cu 820.662 locuitori, are un buget de 19,6 milioane de lei.