Finanţare de 300 de milioane euro pentru proiecte IT

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme, a declarat, sâmbătă, că ministerul pe care îl conduce are disponibile fonduri în valoare de 300 de milioane de euro pentru finanţarea unor proiecte destinate IMM-urilor sau administraţiilor locale. Vreme a menţionat că ministerul are disponibile mai multe programe de finanţare, precizând că aceste fonduri sunt şi \"baloane de oxigen pentru firmele IT\". Ministrul a afirmat că există programul \"popular\" prin care se acordă 25.000 de euro pentru IMM-uri şi ONG-uri pentru promovarea accesului la broadband, internet de bandă largă. \"Nu e un proiect complicat, nu e cu cerinţe viitoare, ci doar un proiect în care trebuie să ai condiţii de eligibilitate, să ai profit, un număr de angajaţi, contribuţia proprie este de zece la sută pentru firme, iar pentru ONG-uri de cinci la sută\", a spus Vreme. Valerian Vreme a adăugat că pe acest domeniu sunt depuse deja 1.600 de proiecte, dar mai sunt bani disponibili, putându-se finanţa aproape 3.000 de proiecte. El a spus că ministerul va deschide alte două scheme de finanţare, una pentru dezvoltarea în cadrul IMM-urilor a sistemelor informatice, fiind vorba de finanţări nerambursabile de 250.000 de euro cu contribuţie de până la 40%, şi o alta pentru dezvoltarea comerţului electronic, cu finanţări nerambursabile în valoare de până la 400.000 de euro şi până la 40% contribuţie proprie. Potrivit sursei citate, cele două programe de finanţare vor fi deschise în luna martie.