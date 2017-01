Finanţare de peste 172 milioane lei aprobată pentru trei proiecte de infrastructură

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” (POS T) a semnat contractele de finanţare pentru trei proiecte depuse pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport, a anunţat, ieri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Astfel, primul proiect, “Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape interioare”, are un buget total de aproximativ 18.262.204 lei, din care circa 10.914.353 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurat de la buget. Cel de al doilea proiect, “Sistem de măsurători topohidrografice pe Canalele Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă- Midia Năvodari”, are un buget total de circa 3.722.101 lei, din care circa 2.224.503 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană. Cel de-al treilea proiect, “Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa”, are un buget total de aproximativ 150.344.489 lei, din care circa 83.681.801 lei constituie finanţare nerambursabilă. Beneficiarii celor trei proiecte sînt Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, pentru primele două proiecte, şi Compania Naţională Administraţia Posturilor Maritime SA Constanţa, pentru cel de-al treilea. Conform contractelor de finanţare, cele trei proiecte menţionate vor fi finalizate pe parcusul anilor 2011, 2010, respectiv 2012.