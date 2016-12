Finanţare deblocată

Primăria comunei Limanu a demarat în urmă cu doi ani un proiect reabilitare a reţelei de canalizare. „Este vorba despre un proiect prin care doream să finalizăm reţeua de apă şi canalizare în toate cele trei sate arondate comunei, Limanu, Vama Veche şi 2 Mai. Din nefericire, nu am reuşit să cuprindem decât satele 2 Mai şi Vama Veche, pentru reţeaua de apă şi canalizare urmând să facem un alt proiect. Lucrurile au mers bine până la un punct, când a fost blocată finanţarea, reuşind să finalizăm doar 50% din proiect. După numeroase discuţii cu reprezentanţii Guvernului, am reuşit în acest an să deblocăm finanţarea şi să ne apucăm din nou de treabă. Eu sper ca până la sfârşitul anului, în funcţie şi de cum vor veni banii, să finalizăm acest proiect, pentru a ne putea ocupa de celălalt, din satul Limanu”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea. El a precizat că prin finalizarea acestor proiecte, toţi locuitorii comunei vor fi racordaţi la reţeaua de apă şi canalizare, lucru care probabil trebuia să se întâmple de mult timp.