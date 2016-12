Finanţare europeană pentru proiecte ale Ministerului Justiţiei

Ministerul Justiţiei (MJ) a obţinut finanţare europeană pentru implementarea a două proiecte având drept obiectiv promovarea medierii în cauzele cu elemente de extraneitate şi formarea profesională a magistraţilor în materia dreptului comunitar. Proiectele, finanţate prin Programul „Justiţie Civilă”, au fost selectate de Comisia Europeană în urma cererii de oferte lansate în cursul anului 2010 şi vor fi implementate de MJ în calitate de coordonator, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii din alte state membre ale Uniunii Europene. Proiectul „Îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor Reţelelor Naţionale Judiciare în materie civilă şi comercială din statele membre ale Uniunii Europene în domeniul noilor regulamente UE” va fi implementat în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ). Acesta constă în organizarea a patru sesiuni de formare profesională pentru practicieni cu privire la noile regulamente UE, precum şi elaborarea unui ghid care va cuprinde informaţii utile privind recuperarea creanţelor, legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale, jurisdicţie, litigii transfrontaliere, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială etc. Proiectul are o durată de implementare de 14 luni şi beneficiază de un buget de 206.484 euro, din care 80% reprezintă finanţare europeană nerambursabilă. Cel de-al doilea proiect, „Promovarea medierii in cauzele transfrontaliere în materie civilă”, va fi implementat în parteneriat cu Consiliul de Mediere-România, Asociaţia Europeană a judecătorilor care sprijină medierea- GEMME, Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Ministerul Justiţiei din Republica Moldova şi Organizaţia nonguvernamentală MIKK, din Germania. Obiectivul acestui proiect îl reprezintă promovarea medierii în cauzele cu elemente de extraneitate, prin intermediul organizării de sesiuni de formare profesională pentru judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor centrale din statele membre participante, elaborarea unui ghid de bune practici pentru specialişti, precum şi elaborarea şi distribuirea unor broşuri de informare către publicul larg cu privire la avantajele folosirii medierii în cauzele cu elemente de extraneitate. Proiectul are o durată de implementare de 20 luni, beneficiază de un buget total de 249.075 de euro, dintre care 80% reprezintă finanţare europeană nerambursabilă.