Finanţare europeană pentru recuperarea creanţelor

Ministerul Justiţiei (MJ) a obţinut finanţare europeană pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”, care are ca obiectiv creşterea capacităţii de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii economice şi financiare la nivelul Uniunii Europene. Acest proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii”, beneficiază de un buget total de aproximativ 265.000 euro, dintre care 80% reprezintă finanţare europeană nerambursabilă. Coordonat de MJ, proiectul are drept beneficiari Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române şi va fi implementat în parteneriat cu Franţa - Şcoala Naţională de Magistratură, Germania - Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională şi Spania - Institutul de Studii Fiscale. Potrivit MJ, proiectul are drept obiectiv creşterea capacităţii de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii economice şi financiare la nivelul Uniunii Europene, prin intensificarea eforturilor de combatere a activităţilor infracţionale de spălare a banilor şi promovare a recuperării bunurilor rezultate din aceste activităţi ilicite. Nucleul proiectului îl constituie realizarea unui schimb constructiv de bune practici între specialiştii din statele membre UE partenere (judecători, procurori, poliţişti, alte categorii de experţi), precum şi sesiunile de instruire a practicienilor din cadrul instituţiilor cu atribuţii în combaterea criminalităţii economice şi financiare. Astfel, în cadrul activităţilor proiectului vor fi identificate soluţii viabile pentru problemele întâlnite în practică de către specialişti în aplicarea legislaţiei europene în domeniul combaterii spălării banilor şi al recuperării bunurilor.