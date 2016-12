Finanţare norvegiană pentru un incubator de afaceri la UMC

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa (UMC), prof. univ. dr. Cornel Panait, a semnat, săptămîna trecută, la sediul Ambasadei Norvegiei din Bucureşti, o ofertă de grant din partea Innovation Norway (fundaţie a Guvernului norvegian), în valoare de 4 milioane de euro. Acordul „Norwegian and Romanian Maritime Project - RoNoMar” vine în completarea relaţiilor comerciale româno-norvegiane existente în domeniul maritim şi pune bazele unui proiect prin care se vor derula o serie de acţiuni menite să sprijine dezvoltarea învăţămîntului maritim românesc, deoarece studenţii pregătiţi astăzi în cele mai bune condiţii sînt profesioniştii de mîine. „Innovation Norway este o fundaţie ce aparţine Guvernului norvegian, care oferă finanţări pentru noile state membre ale Uniunii Europene. Noi am obţinut o finanţare de 4 milioane de euro. Universitatea Maritimă are calitatea de manager de proiect şi colaborează cu alţi patru parteneri: Academia Navală Mircea cel Bătrîn, Aalesund Knowledge Park AS (Aalesund Kunnskapspark AS), University College of Aalesund (AAUC) şi Sivatech. În cadrul acestui proiect sînt mai multe activităţi, una dintre ele, probabil, cea mai importantă pentru partenerii străini şi pentru mediul de afaceri românesc, este dezvoltarea unui incubator de afaceri pe domeniul maritim, la Constanţa. Intenţia este de a reuni la un loc firme care au idei de afaceri în domeniul maritim, idei pe care, poate chiar firme cu experienţă în acest domeniu, nu au avut cum să le dezvolte altfel. Ne dorim ca în doi ani să dezvoltăm 25 de idei în acest incubator de afaceri”, a spus conf. univ. dr. Ghiorghe Batrinca, decanul Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval din cadrul Universităţii Maritime Constanţa. Aceasta este doar o componentă a proiectului, în valoare de 1,4 milioane de euro, restul sînt alocaţi în direcţia dezvoltare. Spre exemplu, se vor cumpăra simulatoare pentru universităţi, simulatoare care reflectă realitatea de la bordul navei, care îi ajută pe studenţi să înţeleagă cum funcţionează o navă. A treia direcţie a proiectului este schimbul între studenţi şi profesori, români şi norvegieni; prin intermediul căruia un minim de 20 de studenţi şi 10 profesori vor pleca în Norvegia, pe semestru, la studii. Ultima componentă a acestui proiect este realizarea unor studii de cercetare. În acest sens vom începe cu un studiu comparativ al educaţiei în domeniul maritim în Norvegia şi România, să vedem care sînt diferenţele şi cum ne putem completa unii pe alţii”, a mai spus conf. univ. dr. Ghiorghe Batrinca. Proiectul are ca termen final 30 aprilie 2011, posibilitatea de extindere a colaborării fiind luată deja în calcul de părţile implicate.