Finanţare pentru reţeaua de apă şi canalizare

Primăria Topraisar este una dintre puţinele primării fericite din judeţ, care a primit bani pentru proiectul la care lucrează în prezent. Este vorba despre reţeaua de apă şi canalizare, pentru care a primit fonduri europene. “Este un proiect complex, în care este cuprinsă şi asfaltarea unor drumuri”, a declarat primarul comunei, Stelian Gheorghe. “Noi începusem lucrările la acest proiect. Era ilogic să nu ne fie alocate fondurile necesare pentru a le continua. Am explicat celor din arcul guvernamental că orice amânare de continuare a lucrărilor înseamnă eşecul acestui proiect. Pot spune că am avut oarecum noroc că am intrat la finanţare, având în vedere că la nivelul judeţului Constanţa se pot număra pe degetele de la o mână primăriile care au primit bani pentru proiecte. Fără aceste fonduri europene nu am fi reuşit niciodată din bugetul propriu să facem o asemenea investiţie”, a afirmat primarul. El a precizat că necesităţile autorităţii locale sunt mult mai mari. “Ar fi fost bine să avem la dispoziţie ceva mai mulţi bani pentru a face o reabilitare completă la unităţile de învăţământ, pe care nu am reuşit decât să le pregătim superficial pentru anul şcolar 2010-2011 Facem eforturi să întreţinem această situaţie”, a spus Stelian Gheorghe. În ceea ce priveşte ultimele decizii guvernamentale, privind reducerea cu 20% a cheltuielilor, dar şi nefinanţarea însoţitorilor persoanelor cu handicap, primarul a spus că nemulţumirea este foarte mare, dar că, din nefericire, trebuie să se supună. “Nu ştiu dacă din bugetul propriu vom reuşi să îi plătim pe însoţitorii persoanelor cu handicap. Vom căuta soluţiile financiare pentru ca măcar să îi plătim până la sfârşitul anului”, a spus primarul.