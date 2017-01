Finanţare UE pentru programe regionale

Guvernul a anunţat, printr-un comunicat de presă, că România va beneficia de fonduri în valoare de peste 17 milioane de euro, în cadrul unui program al Uniunii Europene derulat în perioada 2007 - 2013, pentru finanţarea unor proiecte de cooperare între statele membre, bugetul total al programului fiind de 405 milioane de euro. Din suma totală, România va acoperi 2,55 milioane de euro. Fondurile UE vor fi acordate sub forma unei asistenţe financiare nerambursabile, pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană. De asemenea, Guvernul a aprobat ieri Memorandumul privind Programul Operaţional INTERREG IV C, document care va fi negociat cu Comisia Europeană. Bugetul programului la nivel european este de aprox. 405 milioane de euro, finanţarea fiind realizată prin Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR) în proporţie de 79,32% şi prin contribuţia statelor partenere în program, în cuantum de 20,67%. Programul presupune acordarea de finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte şi are ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici în toate regiunile UE. La program participă toate cele 27 de state membre ale Uniunii, la care se adaugă Norvegia şi Elveţia, state ce contribuie cu fonduri proprii, separate de totalul prevăzut în memorandum. Fondurile vor fi obţinute în urma unor licitaţii de proiecte, în care trebuie să fie implicaţi parteneri din minimum trei state, dintre care două ţări să fie membre UE. Beneficiarii acestui proiect vor fi autorităţile publice şi organismele publice echivalente, ca parteneri în proiecte comune cu celelalte state participante.