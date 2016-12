Finanţări cu dobîndă sub nivelul pieţei pentru femeile de afaceri

Eximbank acordă femeilor antreprenor credite de pînă la 100.000 de euro, echivalent în lei, pe maximum cinci ani, dobînda fiind cu cinci puncte procentuale sub nivelul pieţei, a anunţat, ieri, instituţia de credit. Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească solicitantele este ca peste 50% din acţiunile IMM-urilor pentru care depun cererea să fie controlate de femei sau femeia care este acţionar să ocupe şi poziţia de administrator al firmei. „Vom susţine şi mai departe femeile care se implică în afaceri, încurajaţi fiind de faptul că un procent de peste 30% din creditele cu dobîndă subvenţionată acordate de EximBank au fost pentru IMM-uri administrate de doamne. Iniţiativa antreprenorială feminină este încurajată şi de Uniunea Europeană prin fonduri speciale, dorindu-se creşterea numărului de femei care îşi deschid o afacere în spaţiul comunitar“, a declarat, într-un comunicat, preşedintele băncii, Mircea Ionuţ Costea. Creditul se acordă pentru finanţarea proiectelor de investiţii, inclusiv pentru capital de lucru (maximum 40% din valoarea creditului), dar şi pentru finanţarea activităţii curente a IMM-urilor, cu destinaţie bine determinată, precum plata furnizorilor de materii prime şi servicii sau plata salariilor. Dobînda aferentă împrumutului este fixă pe toată perioada desfăşurării acestuia. EximBank solicită numai garanţia personală a cel puţin unuia dintre acţionari, asociaţi sau administratori. Banca acordă, totodată, femeilor antreprenor, şi fonduri pentru dezvoltarea de proiecte noi, de la zero. Instituţia de credit are nouă sucursale, în Bucureşti, Constanţa, Bacău, Braşov, Cluj, Craiova, Timişoara, Buzău şi Oradea, precum şi două agenţii, la Deva şi Alba Iulia.