Finanţări europene pentru două coproducţii cinematografice cu participare românească

Coproducţiile cu participare românească „Aglaia\" şi „Aproape de Cer\" au primit finanţări de 220.000 şi, respectiv, 60.000 de euro din fonduri europene, în urma celei de-a 115-a reuniuni a Comitetului Director Eurimages. Potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), proiectul „Aglaia\", regizat de Krisztina Deák, va fi realizat de Hai-Hui Entertainment din România, alături de case de producţie din Ungaria şi Polonia. Filmul a primit, pe lîngă fondurile Eurimages, şi un sprijin de 69.790 de euro din partea (CNC).

Documentarul „Aproape de Cer\", coproducţie Germania-România regizată de germanul Titus Faschina, a mai primit, tot de la CNC, pentru participarea casei de producţie româneşti Europolis Film la dezvoltarea acestui proiect, un ajutor financiar de 40.013 de euro. Cele două proiecte cu participare românească au primit finanţare, alături de alte 12 pelicule, din Fondul Consiliului Europei pentru sprijinul coproducţiei, distribuţiei şi exploatării operelor cinematografice, totalul sumelor acordate fiind de 4.870.000 de euro. Pe lîngă banii acordaţi pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice, Eurimages va susţine şi distribuirea a cinci filme în România, cu o sumă totală de 28.000 de euro. Astfel, Asociaţia Moebius va beneficia de 12.000 de euro pentru distribuirea filmului pentru copii „Mystery of the Wolf\" (Finlanda) şi a documentarului german „Pianomania\", în vreme ce distribuitorul Cloroform Romania va fi ajutat cu 5.000 de euro pentru difuzarea unui alt documentar făcut în Germania, „Nach der Music\". Pentru distribuirea filmului francez pentru copii „Mia et le Migou\" şi a documentarului austriac „Let\'s Make Money\", Grafitti Art 2005 va primi un sprijin financiar din fonduri europene de 11.000 de euro. La nivel european, Eurimages a sprijinit distribuirea a 36 de pelicule, cu un total de 202.900 de euro.