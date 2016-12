Finanţări ieftine blocate de o lege uitată

S-A UITAT... România este, într-adevăr, mereu surprinzătoare. Din păcate, aproape niciodată într-un mod OK. Ieri, spre exemplu, ministrul delegat pentru IMM, Florin Jianu, a anunţat că programul „Mihail Kogălniceanu“, prin care firmele mici şi mijlocii puteau obţine credite de până la 400.000 lei, cu dobândă subvenţionată, a fost suspendat, cel puţin până la 31 decembrie. „Voi face o analiză şi vă voi transmite motivul pentru care s-a luat această decizie“, a spus el, fără să ofere alte detalii suplimentare. Nicio problemă! Au explicat, pentru „Telegraf“, de ce e suspendat „Kogălniceanu“ cei de la Departamentul pentru IMM şi Mediu de Afaceri (DIMMMAT): „Nu s-au făcut şi nici nu se vor mai face înscrieri în „Kogălniceanu“, în acest an, din lipsa legislaţiei. Programul s-a derulat în baza unei legi valabile între 2011 şi 2013. Până acum, însă, n-a apărut o nouă lege şi nici n-am primit vreun răspuns de mai sus“. Practic, un program extrem de important (mai important decât toate celelalte şase derulate de DIMMMAT) nu are bază legală de desfăşurare, ceea ce, la prima vedere, e de-a dreptul absurd. La a doua vedere, ne aducem aminte că, până la urmă, suntem în România, „ţara tuturor posibilităţilor“, unde bancherii se infiltrează în aparatul legislativ şi întorc la 180 de grade măsurile anti-clauze abuzive. Să uiţi să actualizezi o lege pare o chestie banală. Pentru managerii care aşteptau startul programului există, însă, o alternativă, chiar dacă nu la fel de bună. Detaliază tot cei de la DIMMMAT: „În baza Legii 93/2013, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM poate oferi garanţii pentru linii de credit de până la cinci milioane de lei. Singura diferenţă (şi, din nefericire, cea mai importantă - n.r.) este că dobânda, deşi preferenţială, nu mai este subvenţionată de stat“.

CE-A MAI RĂMAS Reamintim că, prin „Mihail Kogălniceanu“, subvenţia de stat era de 100% din dobândă (dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată). De asemenea, se acordau garanţii în numele şi în contul statului, prin FNGCIMM. În 2013, bugetul programului a fost de 16 milioane lei, iar plafonul garanţiilor s-a ridicat la 300 milioane lei. În total, circa 1.800 de firme au depus cereri de finanţare, iar efectul în economie s-a resimţit din plin, PIB-ul naţional revenind pe plus. Aşadar, cine a aşteptat aproape cinci luni, sperând să ia o linie de credit „Kogălniceanu“, trebuie să se reorienteze. Pe lângă schema Fondului de Garantare, la DIMMMAT n-a mai rămas activ decât programul pentru stimularea şi dezvoltarea microîntreprinderilor de către tineri, în care n-au ce căuta însă IMM-urile. De asemenea, mai este valabilă şi schema de minimis, cu finanţări de până la 100.000 euro. În aceste condiţii, singurele care mai pot îndulci amarul întreprinzătorilor sunt măsurile aşteptate să intre în vigoare la 1 iulie, respectiv scutirea de impozit a profitului reinvestit şi reducerea cu cinci puncte procentuale a CAS.