Finanţele au atras un miliard de lei, în prima licitaţie din 2011

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri, în prima licitaţie a anului, certificate de trezorerie cu scadenţa la un an în valoare de un miliard de lei, la un randament mediu de 6,91%, puţin mai mic faţă de cel obţinut de bănci la licitaţia precedentă. Finanţele vor să împrumute, în primul trimestru al acestui an, între 13 şi 15 miliarde lei de pe piaţa internă, prin emisiuni de titluri de stat. Statul are de finanţat în 2011 un deficit de 4,4% din PIB (circa 24 miliarde lei la un PIB estimat de 544 miliarde lei) şi va refinanţa titluri scadente în valoare de 34,4 miliarde de lei.