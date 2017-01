Finanţele au atras un miliard de lei pe şase luni

Ministerul Finanţelor Publice a vîndut, ieri, certificate de trezorerie cu discount la termen de şase luni în valoare de un miliard de lei, cu un randament de 5,81% pe an, oferta participanţilor la licitaţie ridicîndu-se la 5,45 miliarde de lei. Randamentul maxim acceptat a fost de 5,95% pe an. De asemenea, Banca Naţională a României (BNR) a atras cinci miliarde de lei în depozite la o lună, la o dobîndă de 8,75% pe an. Oferta celor 32 de bănci s-a ridicat la 20 de miliarde de lei. Lunea trecută, BNR a anulat licitaţia pentru depozite la o lună, iar surse din piaţa bancară au apreciat că decizia a fost luată pentru ca banca centrală să nu concureze cu licitaţiile organizate de Ministerul Finanţelor.

Săptămîna trecută, Finanţele au atras două miliarde de lei în depozite la o lună, cu un randament de 6,04% pe an, şi 500 de milioane de lei în depozite la şase luni, cu un randament mediu calculat de 6,28% pe an. Finanţele au anunţat, pentru primul trimestru, licitaţii de titluri de stat pe piaţa internă în sumă de 5,7 miliarde de lei. În prima săptămînă a anului, MFP a atras aprox. 800 de milioane de lei în depozite cu scadenţa la două săptămîni, pentru care a oferit o dobîndă medie de 6,4% pe an. Operaţiunea a fost în afara calendarului de licitaţii şi a apărut pentru acoperirea unor nevoi pe termen scurt ale trezoreriei. Finanţele au mai atras de la bănci un depozit pe termen de două săptămîni, la sfîrşitul anului trecut, cînd au acceptat oferte de 900 de milioane de lei.