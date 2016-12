Finanţele au împrumutat bani pe 10 ani

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras ieri 103 milioane lei prin vânzarea de obligaţiuni de stat cu o maturitate de zece ani, un sfert din valoarea programată, de 400 milioane lei, iar randamentul mediu la care au fost vândute titlurile a fost de 7,1%. Prin această operaţiune s-a redeschis o emisiune lansată în 2007, astfel că titlurile vor avea scadenţă în 2017. Randamentul mediu acceptat la licitaţia de ieri a fost de 7,1% pe an, egal cu cel maxim şi uşor mai sus faţă de nivelul plătit la licitaţia precedentă pentru astfel de titluri, de 7,02%. Cererea totală a băncilor a fost de 603 milioane lei. Operaţiunea de ieri este a treia licitaţie din acest an organizată pentru titluri cu scadenţa mai mare de cinci ani. Finanţele au reuşit să vândă în lunile aprilie şi mai 1,4 miliarde lei prin aceste instrumente. În ultima perioadă, MFP a vândut constant pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea programată, în condiţiile în care încearcă să menţină randamentul sub 7%. Trezoreria statului a programat pentru luna iulie să atragă de la băncile comerciale 4,65 miliarde de lei şi 400 milioane de euro, dar a reuşit să împrumute până acum doar 982 milioane de lei. Emisiunea de titluri de stat reprezintă una din modalităţile prin care Ministerul Finanţelor finanţează deficitul bugetar, care nu ar trebui să depăşească ţinta negociată cu Fondul Monetar Internaţional pentru acest an, de 6,8% din Produsul Intern Brut.