Finanţele au refuzat toate ofertele băncilor

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a respins ieri toate ofertele băncilor pentru vânzarea de obligaţiuni de stat cu scadenţa la trei ani, în valoare programată de 300 de milioane de lei, considerând că randamentele solicitate sunt prea mari. În ultima perioadă, Ministerul Finanţelor a vândut pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea indicativă, în condiţiile în care a încercat să menţină randamentul la cel mult 7%. Finanţele vor să atragă în luna octombrie 4,6 miliarde de lei prin vânzarea de titluri de stat, valoarea propusă fiind similară cu cea din ultimele luni, dar cu mult peste media sumelor efectiv împrumutate. Ministerul Finanţelor a vândut în luna septembrie obligaţiuni de stat şi certificate de trezorerie în valoare totală de 2,16 miliarde de lei, mai puţin de jumătate din valoarea programată. Începând cu luna martie, ministerul a stabilit un randament maxim de 7%, cu excepţia titlurilor pe termen lung, caz în care s-a împrumutat şi cu 7,1%. În majoritatea situaţiilor, Trezoreria a atras însă finanţări sub valorile programate în fiecare licitaţie. De la începutul acestui an, Ministerul Finanţelor a împrumutat 28,209 miliarde lei de la bănci prin vânzarea de titluri de stat.