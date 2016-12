Finanţele împrumută încă 340 milioane euro de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut obligaţiuni de stat, scadente la 17 luni, în valoare de 341,8 milioane euro, la un randament mediu de 3,40% pe an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României. Mai exact, MFP a redeschis o emisiune de obligaţiuni din mai 2011. Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 150 milioane euro, iar băncile au depus cereri de cumpărare de 503,8 milioane euro. Statul s-a împrumutat cu succes în acest an, atât din piaţa internă cât şi din străinătate, la costuri mai bune decât cele suportate de multe state din zona euro. În opinia ministrului Finanţelor, Florin Georgescu, chiar dacă datoria de stat a crescut (fiind totuşi mult sub 60% din PIB, pragul maxim admis de UE), este mai bine împărţită pe scadenţe, iar faptul că plătim dobânzi în scădere este un semn de încredere din partea pieţelor financiare. (P.N.)