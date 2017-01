Finanţele îngroapă Sănătatea de vie

Sistemul asigurărilor de sănătate publică nu prezintă niciun fel de interes pentru Ministerul Finanţelor Publice, a declarat, ieri, preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu. „Am solicitat o deschidere de credit de 350 de miliarde lei şi primim doar 240 de miliarde lei. Cei de la Ministerul de Finanţe trebuie să ştie că în Sănătate se tratează bolnavi, se salvează vieţi, vin pe lume copii. Avem nevoie cu adevărat de banii pe care-i solicităm. Ce crede Ministerul Finanţelor că se întîmplă aici? Ne-am săturat să stăm în fiecare lună să tremurăm, şi noi, şi managerii de spitale, că nu avem bani, că ce ne facem. S-a ajuns ca Ministerul Finanţelor să facă mat Sănătatea!”, a precizat preşedintele/director al CJAS. Şeful instituţiei a anunţat că autorităţile locale au fost informate de starea de fapt din Sănătate şi că s-au făcut demersurile care se impuneau. „Cît să se implice şi comunitatea locală? Consiliul Judeţean a alocat bani importanţi pentru renovarea spitalului, dar nu numai, însă trebuie să se ştie că Sănătatea nu se întreţine numai cu banii de la nivel local. Parcă sîntem pe un front invizibil, apocaliptic”, a adăugat dr. Mocanu. În lipsa banilor, medicii de familie au ajuns să se roage să nu li se mai îmbolnăvească pacienţii, farmaciile mai au un pas pînă la faliment, zece dintre ele fiind deja pe lista neagră. La rîndul lor, asiguraţii, de frică să nu rămînă fără venituri, preferă să trăiască din indemnizaţiile concediilor medicale. Dacă nu cu mult timp în urmă se plăteau pentru concediile medicale cîteva miliarde lei, acum s-a ajuns la o sumă de 15 miliarde lei.

Conducerea CJAS spune că nu există nicio garanţie că luna viitoare vor mai exista bani pentru medicamente şi materiale sanitare. „Am ajuns să trăim de la o zi la alta. Nu ştim la ce să ne aşteptăm. Noi nu mai căutăm soluţii, ne-am săturat. Aşteptăm următoarea mutare a Ministerului Finaţelor. Să vină ei să se descurce aşa. Noi am rezistat destul eroic, salariaţii din sistem au înţeles şi nu au protestat, cel puţin pînă acum, chiar dacă au rămas fără o serie de sporuri”, a mai spus preşedintele/director. Şeful CJAS s-a săturat să se tot vorbească de criză şi nimeni să nu facă nimic în acest sens, mai ales că este vorba despre cel mai important domeniu: Sănătatea. „N-am cerut niciodată bani în plus, ci doar banii care ni se cuvin, banii de care Sănătatea locală are nevoie pentru a funcţiona aşa cum trebuie, fără să mai fie nevoie ca asiguraţii să-şi plătească medicamentele, fără să fie nevoie ca salariaţii din spitale, dar nu numai, să se gîndească dacă-şi vor primi sau nu salariile”, a mai spus dr. Mocanu.