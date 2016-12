Finanţele nu au reuşit să ia bani din piaţă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a respins ieri toate ofertele băncilor pentru vânzarea de obligaţiuni de stat cu scadenţa la cinci ani, fiind a treia licitaţie consecutivă când Trezoreria nu vinde titluri pe termen lung şi a şaptea în acest an. În ultima perioadă, în cadrul majorităţii operaţiunilor organizate, MFP a vândut pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea indicativă, în condiţiile în care a încercat să menţină randamentul la cel mult 7%. Finanţele intenţionau să vândă ieri obligaţiuni de 300 de milioane de lei. În august, MFP a vândut doar certificate de trezorerie, respectiv titluri cu scadenţa de cel mult un an, în valoare totală de 3 miliarde de lei, în condiţiile în care au refuzat două oferte pentru vânzarea de obligaţiuni cu maturitatea de cinci, respectiv trei ani. Cea mai recentă licitaţie când Trezoreria a vândut titluri cu scadenţă mai mare de un an a avut loc pe 22 iulie, când a atras de la bănci 103 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa la 10 ani. Anterior, pe 17 iunie, Finanţele au împrumutat 284 milioane de lei prin vânzarea de obligaţiuni cu scadenţa la cinci ani. Pentru luna septembrie, Finanţele au programat să vândă 4,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat, din care 87%, respectiv patru miliarde de lei, reprezintă certificate de trezorerie. De la începutul acestui an, Ministerul Finanţelor a împrumutat de la băncile comerciale, prin vânzarea de titluri de stat, 25,16 miliarde lei.