Finanţele s-au împrumutat din nou

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu scadenţa la 9 luni de 283,63 milioane lei, mult sub valoarea programată, de 800 milioane lei, la un randament mediu de 7% pe an, nivel care a reprezentat limita maximă acceptată ieri, dar şi în ultima perioadă. Randamentul mediu a fost uşor peste cel de la licitaţia anterioară pentru astfel de titluri, care s-a adjudecat la 6,99% pe an. Valoarea totală a cererii pentru titluri din partea băncilor comerciale s-a ridicat la 1,4 miliarde de lei. Cea mai recentă operaţiune pentru certificate la nouă luni a avut loc pe 15 iulie, când MFP a vândut titluri de 470 milioane de lei, sub valoarea programată, de 750 milioane de lei, la un randament mediu de 6,99% pe an. În ultima perioadă, în cadrul majorităţii operaţiunilor organizate, Ministerul Finanţelor a vândut pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea indicativă, în condiţiile în care a încercat să menţină randamentul la cel mult 7%. Potrivit calendarului, Trezoreria vrea să împrumute în luna august 4,6 miliarde de lei (1,1 miliarde euro) de la bănci prin emisiuni de titluri de stat, valoare similară cu cea programată pentru luna iulie. De la începutul acestui an, inclusiv prin licitaţia de ieri, Ministerul Finanţelor a împrumutat prin vânzarea de titluri de stat 24,273 miliarde lei de la băncile comerciale.